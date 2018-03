Kétségbeesetten keresi fiát a nagyatádi édesanya

Kétségbeesetten keresi eltűnt fiát egy 43 éves nagyatádi asszony. Az édesanya december 14-én beszélt utoljára 19 éves fiával, aki Győrben dolgozott, és ott is élt. Akkor azzal búcsúztak el, hogy szombaton újra beszélnek, ám a fiúnak másnap nyoma veszett.

December 15-én ugyanis a fiú, Márió felmondta az albérletét, barátainak és barátnőjének pedig csak annyit mondott, hogy munkahelyváltás miatt költözik. Csomagjait ezután egy barátjához vitte, ahonnan azzal távozott, hogy „mindjárt jön”. Azóta azonban senki nem látta.

Nem nyugszom bele, hogy hónapok óta semmit nem tudok róla. Az igazolványait mindig magával vitte, most mégis otthon hagyta. Két telefonja is volt, most mindkettő csak sípol. Eltűnéséről szóló bejegyzéseimet emberek ezrei osztják meg, sőt rengetegen hívtak is már, hogy látták