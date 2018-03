Évekig élt a halott édesanyjával, mert nem találta a hullát a szemétben

Az ötvenes éveiben járó, walesi Valerie Jonesra rossz állapotban, legyengülve találtak rá saját házában, nagy halom szemétkupac alatt. A rendőröket egy szomszéd hívta ki, aki akkor már jó ideje nem látott mozgást a ház körül. A mentőcsapatnak konténerekre volt szüksége, hogy kihozzák a rengeteg lomot, csak ezek után tudtak bejutni a ház egyes részeibe. Ekkor vették észre, hogy Jones édesanyjának holtteste is a házban van.

A szakértők szerint Gaynor Jones akár négy évvel ezelőtt is meghalhatott. Lánya egy másik épületben élt, de nincs magyarázat rá, miért nem vette észre vagy jelentette be anyja halálát. Valerie Jonest jelenleg kórházban kezelik kiszáradással. (The Sun)