Nincs ma jobb fotó a nők és anyák erejéről

Az Afganisztánban élő Jahan Taab Afganisztánban három gyermeket nevel, és közben egyetemi tanulmányait is folytatja. Egy vizsgája során kapta el professzora az alábbi fotón látható pillanatot, mely a nők és az anyák erejének szimbólumává vált Taab közösségében és a világ minden táján.

#JahanTaab the courageous #Hazara woman from Oshto Village of #Daikundi has passed the entrance exam to Uni & wants to study sociology but she is unsure as to how she will pay her fees. Let’s make her dream come true!#Donate https://t.co/BKcyrkulPr @gofundme @GoFundMeUK #auspol pic.twitter.com/MbYhZOiRtT