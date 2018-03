“Hogyan szólítanak majd meg, kedves Istvánné?!” – Feleségek saját néven (vagy nem)

Ma már ezer variáció van arra, hogyan vedd fel a férjed nevét, és persze megtarthatod a sajátodat is. Azonban a két fél nem mindig gondolkodik ugyanúgy erről, és ebből akadhatnak konfliktusok, kerekedhetnek belőle vicces sztorik is, ahogyan abból is, ki hordja, és ki nem a jegygyűrűjét.