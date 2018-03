Magyar lány testvérpár tűnt el Angliában

Egy tizenéves magyar testvérpár tűnt el Angliában – értesült a Bors. A 12 éves Berki Bernadettnek és 11 éves húgának, Berki Szimonettának másfél hete veszett nyoma az észak-angliai Nyugat-Yorkshire területén.

A Batley városában élő testvérpár eltűnését március 6-án jelentették be. Az eltűnésük előtt három rokonukkal – két nő és egy férfi – voltak.

Police in West Yorkshire are asking for help in finding 12 year-old Bernadett and 11 year-old Szimonetta Berki who were reported missing on Tuesday #HeartNews pic.twitter.com/pUxQF4YYl0

— Heart Yorkshire News (@HeartYorkNews) 2018. március 11.