Teljesen kiborította a szülőket a körülmetélés előtt álló kisbabáról készült fotó

Pillanatok alatt bejárta az internetet az a fotó, melyen egy alig pár napos kisbaba látható, aki lekötözött karokkal és lábakkal várja, hogy körülmetéljék. A szívszorító képhez felkavaró szöveg is tartozik, amelyben azt ecseteli a szerző, hogyan is zajlik a körülmetélés folyamata.

A szöveg egy részlet egy 2016-ban megjelent újságcikkből, melynek szerzője, Greg Wheeler a körülmetélés aktusának járt utána. Wheeler arról számol be, hogy a lekötözött kisbaba péniszét először fertőtlenítőbe mártják, majd ezután kezdik meg a vékony bőrréteg eltávolítását. Ám ez a réteg olyan szorosan hozzá van tapadva a péniszhez, hogy a baba elképesztő fájdalmakat élhet át a beavatkozás alatt. „A fertőtlenítés nem fájdalomcsillapítás, és mivel a babákat nem lehet altatni, minden egyes húzást, vágást és tépést éreznek. Szívszorító, mikor teljes tüdőből üvöltenek a fájdalomtól.”

Nem csoda, hogy a posztot olvasó szülők teljesen kiakadtak. „Szinte elájultam, ahogy ezt elolvastam.”„Ha tudom, hogy ez történik, sosem metéltetem körül a fiam!” – szólnak a reakciók.

Az ügyben ugyanakkor megszólaltak nővérek is, akik szerint az enyhe kifejezés, hogy a cikk túloz. Az egyikük így próbálja csillapítani a kedélyeket: „Mindennap asszisztálok körülmetélésekhez, és egyáltalán nem is brutálisak! Először lidokaint fecskendezünk a herékbe, majd cukros vizet itatunk a babával, ami természetesen csillapítja a fájdalmat. Az anyukája is mellette lehet, az egész nem több 10 percnél, néhány baba nem is sír, és nem is vérzik!”

Bármelyik oldalnak is hiszünk, aki ragaszkodik a körülmetéléshez, az jól teszi, hogy előbb utánanéz, pontosan mi is fog történni a gyermekével – ne utólag hibáztassa magát, hogy fájdalmat okozott neki.

cafemom