A lánytestvérek jobb emberré teszik egymást – új kutatás

A Brigham Young University kutatói tették azt a felfedezést, hogy a lánytestvérek mentálisan egészségesebbé tesznek és fejlesztik az önbizalmadat. Azt állítják, hogy ha lánytestvéred van, akkor nem érzed magad egyedül, nem élsz félelemben, és megvéd az állandó bűntudattól is. Sokkal gondoskodóbbá és empatikusabbá válsz tőle.

A lánytestvéreknek nagy szerepe lehet a pozitív mentális egészség kialakulásában. Felnőve pedig hajlamosabbak szoros kapcsolatban maradni egymással még azután is, hogy elhunynak a szülők

– nyilatkozta Alex Jensen, a kutatás vezetője.

Ha most azt mondod, hogy de hát ti folyton veszekedtetek gyerekkorotokban a nővéreddel, akkor erre is van válasza a kutatóknak: a konfliktusok a lánytestvérek között fejlesztik a kommunikációt és a konfliktusmegoldási képességeket.

A kutatás egyik meglepő eredménye, hogy kiderült: a lánytestvérek közötti kapcsolat erősebb és szeretetteljesebb, mint a szülőkkel való kapcsolatuk. De azért nem hagyták ki a fiúkat sem: ha nekik van lánytestvérük, az rájuk is jó hatással van, sokkal könnyebben kommunikálnak felnőttként nőkkel. Ezt mondjuk eddig is sejtettük, de milyen jó, hogy a tudomány is a józan paraszti ész mellé állt.