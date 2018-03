Kezelhetetlen lett a kisfia, esőben futtatta őt az iskolába a szigorú apa

„Két csodálatos gyermeket nevelek: a fiam, Hayden 10 éves, a lányom, Temperance nyolc. A kisfiam az elmúlt három napban rendszeresen bajba került az iskolabuszon. Még le is zavarták őt a járatról, mert piszkálta a társait” – kezdi Bryan Tornhill, a kétgyerekes apuka, akinek nevét azután ismerte meg egy egész világ, hogy a Facebookon élőben közvetítette azt, ahogy tízéves fia az esőben fut az iskolába.

Bryan a videóban elárulta, egyetlen családtagjától sem hajlandó elfogadni, hogy megalázzon vagy ok nélkül bántson másokat, ezért úgy döntött, büntetésből móresre tanítja fiát. „Mióta ledobták az iskolabuszról, Hayden fut az iskolába. Pontosan egy mérföldre (vagyis 1,6 kilométerre) lakunk az iskolától, és az elmúlt héten a fiam minden reggel megtette ezt a távot.”

A Facebook-videó alatt többen kritizálták az apukát, amiért a szakadó eső ellenére is futtatja gyermekét, ám Bryannek még erre is volt magyarázata. „Hayden ma reggel meglehetősen szemtelen volt az anyukájával, ezért úgy döntöttünk, hogy eső ide vagy oda, a futás ezen a mai reggelen is folytatódik.”

A Washington Postnak adott telefonos interjújában az apa elmondta, miután megtudta, hogy fiát többször is lezavarták az iskolabuszról, egy percig sem gondolkodott a büntetésén. „Azután, hogy rosszul viselkedik, és kitiltják a buszról, szó sem lehetett arról, hogy autóval vigyem az iskolába. Az autózás egy jutalom, amit meg kell szolgálni – például azzal, hogy jól viselkedik” – magyarázta a 33 éves apa, majd hozzátette, szerinte ezzel arra tanítja gyermekét, hogy vállalnia kell a tettei következményét.

„Amit Haydennel csináltam, nem más, mint a jó öreg gyereknevelés” – mondja Bryan, aki szerint a futás sokkal jobb büntetés, mint ha megütötte volna a gyerekét. „Egy kis futásba még nem halt bele senki. Aki meg azt gondolja, hogy amit Haydennel csinálok, az gyermekbántalmazás, annak azt üzenem, gondolja át még egyszer, mit beszél. Lehet, hogy neki is szüksége lenne egy-két körre, hogy tisztán lásson.”

A futásról készült videó felkerült a YouTube-ra is, itt megnézheted:

Az apa videójából egyébként kiderült, hogy mióta édesapja futtatja őt, ironikus módon a kisfiú magaviselete sokat javult. Azóta egyetlen panasz sem érkezett rá. Mit gondolsz az apuka büntetéséről? Írd meg!