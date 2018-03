Hat éve vár az ítéletre az egyiptomi busztragédia áldozatának édesanyja

Hat évvel a 11 halálos áldozatot követelő hurghadai buszbaleset után még mindig nem született végső ítélet az ügyben. A 63 éves Margit a fiát veszítette el 37 évesen a tragédiában, és ő is súlyosan megsérült.

Az özvegyasszony nagyon szeretné, hogy a bíróság végre tegyen pontot a jogi procedúra végére, mert ilyenkor újra átéli a borzalmas pillanatokat – írja a Blikk.

2011. november 6-án magyar turistákat szállító busz borult az oldalára az egyiptomi Hurghadában. A balesetben 11-en meghaltak, 29-en megsérültek. A halottak és a sérültek között gyerekek is voltak.

A Kúria korábban már kimondta, hogy a sofőrön kívül az utazást szervező cég is felelős a tragédiáért. A most is zajló eljárásban a bíróságnak azt kell megállapítania, a baleset elszenvedői, illetve a hozzátartozók mekkora kártérítést kaphatnak az utazási irodától.

Az asszony szerint olyan, mintha az iroda húzná az időt, hogy ne kelljen fizetniük, pedig egyértelmű a felelősségük. Azt mondja, amikor a tárgyalási napok vannak, újra feltépik az amúgy sem teljesen beforrt sebeket.

Az érintett családok az egyiptomi biztosítóktól hosszú huzavona után megkapták a kért kártérítést. Az öt érintett család jogi képviselője indítványozta, hogy ezt a pénzt a bíróság ne számítsa bele abba az összegbe, amelyet majd az utazási irodának kell fizetnie.