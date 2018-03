Nyílt levél azoknak az anyáknak, akik kiborulnak, ha a gyereküket egy másik nő a sajátjaként kezeli

A Missouriban élő Brittney Johnson és most már négyéves kislánya, Payton életébe 2015-ben érkezett meg az „új anyuka” Kayla Imhoff személyében. Ellentétben azokkal a nőkkel, akik egy ilyen felállásra féltékenységgel és keserűséggel reagálnak, Brittney igazi áldásként éli meg a másik anyukát, az okáról pedig egy megható Facebook-posztban írt a minap.

„Azoknak az anyáknak írok most, akik kiborulnak attól, ha a gyerekük életében megjelenik az a bizonyos »másik« nő, és a sajátjaként kezdi szeretni őt. Hadd kérdezzem meg, őszintén, mit szeretnének?” – kezdi posztját Brittney, majd folytatja: „Bevallom, egyik este én imádkoztam is azért, hogy egy bizonyos típusú nő legyen az exem új párja. Hogy példakép legyen. Hogy miért? Tök egyszerű: mert tudtam, hogy a lányomnak így is, úgy is két otthona lesz.”

A fiatal anyuka ezek után köszönetet mond exférje új párjának, Kayla Imhoffnak azért, mert igazi példakép lehet lánya, Payton számára. Az ápolónőnek tanuló Kayla ugyanis teljesen lenyűgözte a kislányt. Olyannyira, hogy ma már kizárólag orvosi eszközöket utánzó játékokkal hajlandó csak játszani. „Köszönöm Kayla, hogy példát mutatsz a lányomnak, és arra tanítod, hogy dolgozzon keményen, ha meg akarja valósítani az álmait. Köszönöm, hogy még akkor is szánsz időt a közös játékra, amikor a vizsgákra készülsz. Hihetetlenül büszke vagyok rá, és boldog vagyok, hogy ilyen második anyukája van.”

Brittney a posztját egy olyan üzenettel zárta, amit azoknak szán, akiknek gondja van egy ilyen felállással. „Ha zavar, hogy a lányod értékes dolgokat tanul a »másik« nőtől, akkor érdemes átgondolnod, tényleg a gyereked érdekeid tartod-e szem előtt. A magam részéről boldog vagyok, hogy a lányomat eggyel több ember szereti mindennél jobban.”

Az anyuka posztját néhány nap alatt 90 ezren lájkolták és több mint 45 ezren osztották meg. Talán nem véletlenül.