Szuper ötletet talált ki a szervezettebb étkezésekért egy anyuka

Az anya ötlete mindössze annyi célt akar szolgálni, hogy kicsit átláthatóbbá tegye, mi is kerül azon a héten az asztalra. Egy tepsi és néhány mágnes kell az ötlet kivitelezéséhez. A heti vacsoralista persze a hűtőn is elkészíthető, csak pár mágnescsíkot szerezz be hozzá, amelyre felírhatod a különböző ételek nevét.

A lista bármelyik elemét ki lehet cserélni, ha mégsem az lesz a vacsora, amit kigondoltál, vagy a gyerek húzza rá a száját, így viszont senkit nem ér meglepetés, te pedig előre be tudsz vásárolni a hozzávalókból. Szinte olyan, mintha étteremben lennénk.

