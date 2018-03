December végén jelentette be Kozák Danuta, ötszörös olimpiai, tizenegyszeres világ- és tizennégyszeres Európa-bajnok kajakos, hogy babát vár. Most pedig azzal lepte meg a szurkolóit, hogy romantikus fotót posztolt magáról és újdonsült férjéről, akivel már 12 éve élnek együtt. Kozák Danuta esküvői fotói pedig nem is készülhettek volna máshol. A Duna tökéletes háttér a kismama menyasszonynak és vőlegényének.