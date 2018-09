Szuper nyári szomjoltók a hűtőből

Azt mondják, a legjobb és legegészségesebb szomjoltó a víz. Ezzel mi nem szeretnénk vitatkozni, de néhány igen forró nyárral a hátunk mögött azt bizton állíthatjuk, hogy bármilyen egészséges és nélkülözhetetlen is a víz, gyakran van szükségünk olyan ízesített italokra is, amilyenekhez az elfogyasztott második liter víz után is szívesen nyúlunk. Hiszen a folyadékbevitel szempontjából nem mindegy, hány pohárral öntöttünk magunkba, az egészségünk szempontjából pedig ugye az a fontos, milyen folyadékot juttatunk a szervezetünkbe. Olyan italokat mutatunk, amelyek könnyen elkészíthetőek, finomak és nem hizlalnak.

Készíts szuper egyedi limonádét frissen facsart gyümölcslevekből. Használhatsz hozzá ásványvizet vagy csapvizet ízlés szerint, a lényeg úgyis a gyümölcsökön van. Alapnak 1 liter vízhez mehet 2 citrom leve, 4 érett narancs leve, 1 lime leve. Mentalevelet feltétlenül tegyél a vízbe. A limonádé úgy az igazi, ha gyümölcsdarabok is vannak benne, ezért adj hozzá apróra vágott narancsot is. Hűtsd le alaposan, jégkockát is tegyél a pohárba fogyasztáskor. Ha szereted a kicsit kesernyés, fanyar ízeket, grapefriuttal is megbolondíthatod a frissítődet.

A nyár egyik nagy kedvence a smooti, természetesen jéggel készítve. Az egyik legkedveltebb nyári hűsítőt érdemes fagyasztott piros gyümölcsökből készíteni. Egy adaghoz 2 maroknyit számolj, a jégből ugyanennyi kell. Mehet hozzá 2 deci növényi tej, aztán irány a turmixgép. Nem kell teljesen pépesre darálni a jeget és a gyümölcsöket, elég, ha homogén masszát csinálunk, így a melegben picit tovább bírja a hűsítő italunk. Mivel nagyon egészséges, gyerekeknek is kínálhatjuk.

Ha nincs kedvünk vagy időnk pepecselni a frissítők készítésével, vagy vendégeket várunk, érdemes néhány készen kapható üdítőt is bevetni. Az alkoholmentes, minőségi sörök a nyár nagy kedvencei, méltán szeretjük ezeket, hiszen amellett, hogy jól frissítenek, alkoholtartalom híján nem kell attól tartanunk, hogy megütik a fejünket. A minőségi alapanyagokból készült szörpöket is bevethetjük, ha hirtelen van szükségünk nagy mennyiségű frissítőre, jéggel és gyümölcsdarabokkal fogyasztva kellemes nyári italt varázsolhatunk belőlük.