A sörözés mellett a vezetési élményekért is oda van a legtöbb nő, hiába tűnik úgy, hogy csak egy férfinak lehet mindene az autója. Sőt, egy asztalt is képesek vagyunk mi magunk arrébb tenni, de az is gyakran előfordul, hogy egyedül viszünk haza 4 nagy szatyornyi cuccot a boltból, mert nincs bajunk a cipekedéssel. Az persze megint más kérdés, hogy örülünk a támogatásnak. Mi nők nem mindig várjuk el, hogy előre engedjenek bennünket az ajtóban, az alakoskodás nem vagány. Sőt azt sem szeretjük igazán, ha helyettünk cipelik haza a hősjelöltek az egy kiló kenyeret, mert szerintünk nem attól lesz valaki hős, ha felesleges köröket fut. Ha viszont látszik, hogy majd meggebedünk a bevásárló táskák súlya alatt, tényleg elkél a segítség, de az is hétszentség, hogy mi magunk is segítünk bárkinek, ha tudjuk, hogy kell az erő.

Kié a sörözés öröme?

Ha meghallod, hogy egy pasi elmegy sörözni a barátaival, te mire gondolsz? Valószínűleg arra, hogy ez a bevett szokás teljesen természetes, hiszen a férfiak körében gyakori, hogy egy-egy pohár sör mellett múlatják az időt. Azt viszont valószínűleg megüti a füledet, ha a csajok mondják ugyanezt, pedig hidd ez, az is legalább olyan természetes. Csak legfeljebb nem hangoztatjuk. Valamiért az rögződött a köztudatba, hogy a sör nem nőies ital. Pedig a nők is legalább annyira szeretik a sör melletti beszélgetéseket, és a nyári melegben mi sem tudunk jobb szomjoltót, mint a hideg sört. Persze az ízesített változatokért is oda vagyunk, arról nem is beszélve, hogy az alkoholmentes, kiváló minőségű sör minden tekintetben lenyűgöz minket. Mindenesetre egy biztos: kedves férfiak, nem ér a sörözést kisajátítani!

Menő verda mellé menő csaj… Várjunk csak, hogy is van ez? Ha egy csajnak van menő verdája, akkor azt hangoztatjuk, hogy menő verda mellé menő pasi dukál? Oké, persze nem is ez a lényeg, hanem az, hogy közöttünk, nők között is számtalan olyan van, aki él-hal az autókért és bizony birtokol járgányt. Arról nem is beszélve, hogy mi nők is imádunk vezetni, és egészen jól tudjuk művelni a műfajt. Vajon miért alakulhatott ki mégis az, hogy a sörhöz hasonlóan a vezetési élmény is a férfiaké? Ezt határozottan cáfoljuk, és egyúttal megkérjük a szervezőket, egy-egy rangosabb autóversenyen ne csak széplányokból legyen ezután díszsorfal, hanem nekünk kedvezve szépfiúkból is vonultassanak fel jónéhányat. Lehet, hogy még több női szívet dobogtatnának meg így az autók. Netán szerinted nem így van? Egy jó alkoholmentes sör mellett megbeszélhetnénk…