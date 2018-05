Légy aktív nagyszülő: szuper és szórakoztató programok, amiket imádni fog az unoka

Gyerekként imádtuk felfedezni a világot, bejárni a nagyobb városokat, feltérképezni a közeli erdőt, mezőt. Élményszámba ment, ha eljutottunk egy olyan helyre, ahol még nem jártunk. Minden gyerek csak úgy szívja be magába az újdonságokat, az élményeket, így akkor is meg kell neki ezt adni, amikor a nagypapa vagy a nagymama vigyáz rá.

Ha te is nagyszülő vagy, akkor biztos te is sokat törted már a fejed, hogy az unokáddal hová is menjetek, vagy éppen mit csináljatok, amikor te vigyázol rá. Hoztunk néhány ötletet, ami jól jön akkor, ha kifogytatok már a közös programokból.

Libegőzzetek együtt!

Hatalmas élmény egy kisgyerek számára, ha olyan járművel utazhat, amilyet még nem látott. Ilyen a Libegő is, ráadásul a Normafa és a János-hegy környéke sok izgalmas dolgot rejt. A Libegő alsó megállójához a 291-es busszal (a Nyugati pályaudvartól indul) juthatsz el a legkönnyebben, de a János-hegyről lefelé is lehet „libegni”. A hároméves vagy annál fiatalabb gyerekek ölben, a nagyobbak pedig a felnőtt kísérő mellett utazhatnak a fák felett. Az út 12 perces (fel és le is), és biztos, hogy örök élmény marad a kilátás miatt.

Hajókirándulás a Dunán

Budapest hajójáratai BKV-bérlettel ingyenesen igénybe vehetőek. A D11-es hajó Újpest, Árpád út–Müpa, Nemzeti Színház útvonalon közlekedik. A D12-es hajóra a Római fürdőnél lehet felszállni, és szintén a Nemzeti Színházig lehet elhajózni vele. A D14-es hajó a Soroksár, Molnár-sziget–Csepel-Királyerdő útvonalat járja be. A hajóról bárhol ki lehet szállni, és felfedezni a környéket, játszóterezni egy jót. A pontos útvonalról és a menetrendről a BKK Menetrendek oldalán lehet friss információkat találni.

Az Állatkert rengeteg érdekességet rejt

A Fővárosi Állat- és Növénykert mindig jó program, mert a 18,4 hektáros terület Magyarország legrégebbi és a legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező állatkertje. Az Állatkert idén július 4-étől augusztus 22-ig esti programokkal is várja a látogatókat. A különböző ingyenes programokon a gyerekek megismerkedhetnek az érdekes állatokkal, és részt vehetnek a gondozókkal együtt az állatok etetésében is. Az aktuális programokról az Állatkert oldalán tájékozódhatsz.

Fedezzétek fel a legmenőbb játszótereket!

Szuper izgalmas program egy kisgyereknek, ha olyan játszótéren játszhat, amit még nem ismer. Budán és Pesten is nagyon sok érdekes játszótér közül lehet választani. Budán, az I. kerületi Batthyány tér közelében található Rumini játszótéren egy különleges történet elevenedik meg a gyerekek előtt. Ha már olvasták a Rumini-meséket, akkor biztos, hogy imádni fogják a három árbócos kereskedőhajót, de egy igazi Egérvárat is találunk itt, amit izgalmas lesz bejárni a legkisebbeknek. A Kossuth tér közelében található az Olimpiai park játszótér, ahol mind a kisebbek, mind a nagyobb gyerekek találnak maguknak érdekes elfoglaltságot, míg az árnyékos fák alatt a szülők, nagyszülők megpihenhetnek. Kánikula idején hasznos, hogy van a játszótéren egy csobogó, így mindenképpen érdemes váltóruhát vinni, mert a gyerkőc biztos, hogy ki akarja majd próbálni a vízben lubickolást.