Idős emberek, akikről érdemes példát venni

Világ körüli utazás, táncos szurkolás, diploma megszerzése – miért kéne, hogy ezek csak a fiatalokra legyenek jellemzőek? Most olyan inspiráló nyugdíjasokat mutatunk be, akik idős koruk ellenére is meg merték lépni azt, hogy elindultak, és felfedezték a világot, mindezt úgy, hogy egy percig sem bánták meg. Miért is tették volna, hiszen az új élmények, az emlékezetes kalandok mindenkinek kijárnak.

A világutazó 93 éves nagyi

Mary Lou Mahaney 72 éves kora után kezdett el igazán élni, ám azóta már 100 országban járt, és képein ámul az egész világ. A most 93 éves Mary Lou serényen dokumentálja az elképesztő utazásait, és nagyon büszke arra, hogy olyan különleges országokba is eljutott, mint Új-Zéland vagy Argentína. A nagymama szívesen veszt részt mindenféle elképesztő dologban utazásai során. Bármikor kiszáll az autóból, és ugyanúgy sétál, mint a többiek, törzsi táncot jár az afrikai bennszülöttekkel, és furábbnál furább ételeket kóstol meg. Sőt! A 93 éves nagyi még az oroszlánoktól sem riad vissza. Mi ez, ha nem vagányság?

A legidősebb diplomás

96 évesen, 2016 márciusában vette át diplomáját Hirata Sigemi, aki ezzel a teljesítménnyel bekerült a Guinness-rekordok könyvébe. A férfi 1919-ben született, de csak 2005-ben, puszta hobbiból iratkozott be a Művészeti Egyetemre Kyotóban. 11 év alatt végezte el a szakot, úgy, hogy főként saját maga tanult, és csak néha járt be az előadásokra. Hirata a legjobb példa arra, hogy sosem késő tanulni kezdeni!

A legmenőbb nyugdíjas szurkolócsapat

Japánban van egy kizárólag nyugdíjas hölgyekből álló pomponcsapat. A társaságot a 64 éves Fumie Tanako alapította, aki szerette volna, ha létrejön egy olyan csapat, ahol az idősek is tudnak mozogni és táncolni. A szurkolócsapat átlagéletkora 70 év, de ugyanúgy benne vannak az akrobatikus elemek kivitelezésében, mint a fiatalok, és ha ők szurkolnak valamelyik japán sportcsapatnak, akkor a győzelem borítékolható.