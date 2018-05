Túl a csúcson? Így sportolj!

Nem csak a húszéveseké a világ – lehet, hogy elcsépelt és unalmas ez az idézet, de olyannyira igaz, hogy egyszerűen lehetetlen megszabadulni tőle. Legyen szó szerelemről, boldogságról, életszeretetről, soha nem a kor határozza meg a kereteket, hanem mi magunk, na meg az egészségünk. Utóbbi kapcsán pedig fontos, hogy a saját helyzetünket felismerve tegyünk magunkért. Az egészségmegőrzés egyik fontos eleme a megfelelő táplálkozás mellett a sport, éppen ezért nemcsak lehet, hanem szinte kötelező is művelni minden korosztályban – természetesen a lehetőségeinkhez, állapotunkhoz mérten.

Azoknak, akik sportolásra adják a fejüket – na meg a testüket –, érdemes átgondoltan cselekedni. Fontos, hogy mindenki vegye figyelembe a saját teste korlátait, és olyan mozgásformát válasszon, amelyet gond nélkül képes csinálni. Túlzásokba nem szabad esni, és a nagy elvárásokat is érdemes elfelejteni. A túlzásba vitt megerőltetés nem használ a testnek, és hosszú távon káros is lehet. A legjobb, hogy hetente háromszor, esetleg négyszer sportol az ember. Akik csak most ismerkednek a mozgással, a fokozatosság elvét követve kell felvenniük a ritmust. Az orvossal is érdemes konzultálni a sportolás előtt, hiszen amellett, hogy ő segíthet néhány fontos kérdésben a mozgás kapcsán, a kórtörténetet ismerve javasolhat sportot is. A bemelegítésről és az edzés végén a levezetésről sohasem szabad elfeledkezni, és a megfelelő vízpótlásra is ügyelni kell.

Az idősebb korosztály egyik legkedveltebb mozgásformája a gyaloglás. Nem csoda, hogy a legtöbben ezt részesítik előnyben, ugyanis amellett, hogy serkenti a vérkeringést, és az általános kondíciót is javítja, a gyaloglás az ízületekkel is kíméletes. A természet szerelmesei különböző túrákat tehetnek, így a kellemeset a hasznossal is össze tudják kötni. Vannak, akik imádják, míg mások szerint kicsit körülményes az úszás, ám akinek van ideje, és szereti a vizet, jobb mozgást el sem képzelhet magának. Kíméletes, de minden izmot átmozgat és erősít, szinten tart. Azok, akik nem riadnak vissza az edzőtermektől, akár személyi tréner segítségét is kérhetik egy speciális gyakorlatsorozat kialakításához. Így biztos, hogy fokozatosan éreznek rá a testedzés ízére, és az új közeg kellemes kikapcsolódást, új kapcsolatokat is ígér. A golfot sok idős ember kedveli épp a megfontoltsága miatt, na meg azért, mert kevés energiaráfordítással nagyon kellemes órákat tölthetnek a sport jegyében. Persze azoknak, akik elkötelezett hívei egy-egy sportágnak – legyen szó például futásról vagy teniszről –, nem érdemes könnyebb fizikai erőnlétet kívánó mozgásra váltani.