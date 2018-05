Szuper és ingyenes programok nyugdíjasoknak Budapesten

A nyugdíjas élet nem egyenlő azzal, hogy otthon ülsz a négy fal között. Rengeteg ingyenes hely és program van Budapesten, ahová érdemes ellátogatni, hogy egy kicsit kikapcsolódj és feltöltődj. Íme a mi listánk:

Hódítsd meg a Budai Várat

Ha elég fittnek érzed magad, akkor a Széll Kálmán tértől fel is sétálhatsz a Budai Várba, de a Várfok utcából a 21-es buszra felszállva feljuthatsz az ország egyik legszebb épületegyüttesébe. Itt körülnézhetsz a hangulatos kis utcákban, megcsodálhatod a több gyönyörű szobor egyikét, és kötelező megnézni a Halászbástyáról látható lélegzetelállító kilátást. A Budai Várban több ingyenes művészeti galéria is el van rejtve, és több múzeum is. A Várnak sok kézműves kis boltocskája van, de még saját kis piaca is, ahol a turisták között te is bátran elvegyülhetsz.

Sétáld körbe a Margit-szigetet

Budapest egyik legszebb szigete nem csak a futók birodalma. A sziget árnyas fái között mindig jól esik egy egészségügyi séta. A Margit-szigeten található Japánkertben nagyon jól fog esni egy padon ülve nézni a vízesést, de a sok évszázadot megélt domonkos rendi kolostort is megéri körbesétálni, hiszen igazi történelmi emlék. A Vadasparkba ingyenes a belépés, itt sokféle állat látható. Naponta többször hallható a híres zenélő szökőkút is (este díszkivilágítással!), ahol klasszikus zeneművek, és mai slágerek is felcsendülnek.

A Fiumei úti sírkert rejtelmei

A Kerepesi úton található sírkert Budapest, és egyben Magyarország legfontosabb temetője. A temetőben hatalmas szoborpark található, ami teljes egészében körbejárható. Az első magyar híres ember, akit itt helyeztek végső nyugalomra az Vörösmarty Mihály volt. Azóta nagyon sok híres és prominens személyt temettek el ide, érdemes felfedezni a sírjukat és megemlékezni róluk.

Múzeumba járni menő

Magyarország legtöbb múzeumába a betöltött 70. életév után nem kell belépőt fizetni. Érdemes ellátogatni a Nemzeti Múzeumba, a Hadtörténeti Múzeumba, Természettudományi Múzeumba, Mezőgazdasági Múzeumba, vagy a Terror házába. Nemzeti ünnepeink napján (október 23, augusztus 20, és március 15) a legtöbb múzeum ingyenes látogató.

Gyönyörködj a Bazilikában

A Deák Ferenc tér mellett található Szent István Bazilika mindig jó program, hiszen az épület Budapest egyik ékessége. A belépés a Bazilikába ingyenes, ha a kilátóba szeretnél felmenni, akkor azért fizetni kell, de nyugdíjas jeggyel ez sem kerül több száz forintnál többe, a kilátás pedig páratlan. Szentmisére is érdemes beülni, ezek pontos dátumait megtalálod kifüggesztve a Bazilikában.

Kerületi napok, koncertek, fesztiválok

Budapesten akár hétköznap, akár hétvégén rengeteg ingyenes koncert és fesztivál várja a látogatókat. Minden kerületnek van hivatalos napja, ahol kirakodó vásár, kézművesek, zenei koncertek és tűzijáték is vár mindenkit. Erről a Facebook-on az Események oldalon, vagy az aktuális programokat bemutató magazinokban (pl Pesti Est) tájékozódni. Érdemes nyitott szemmel járni a városban, hiszen a legtöbbször plakátok is hirdetik a környéken lévő ingyenes rendezvényeket.

Piknikezz a Városligetben

Jó program tavasszal és nyáron a piknik a Városligetben, ahol árnyas fák között egy takaróra kiülve lehet olvasni és élvezni a napsütést. A rengeteg zöld terület számos érdekességet rejt a Vajdahunyad várától, a közeli Hősök terétől elkezdve a Városligeti tó körbesétálásától. Ha elfáradtál a felfedezésben, akkor elég leteríteni egy pokrócot és néhány falat szendvics, és üdítő mellett nézni a folyton nyüzsgő Városligetet.