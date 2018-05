Így utazz biztonságosan, ha nyugdíjas vagy

Az utazás nem csak a fiatalok kiváltsága, nyugdíjasként is lehet aktív életet élni, és ebbe beletartozik az utazás is. Ráadásul nyugdíjasként sokkal egyszerűbb útra kelni, hiszen nincs „kötelező” időponthoz kötve a nyaralás indulásának időpontja. Ha még csak tervezgeted, hogy hová utazol nyugdíjasként, akkor érdemes elolvasni a tippjeinket, mert sokat fognak segíteni, hogy megtervezd te is életed utazását.

Mikor utazzunk?

Ha nyugdíjas vagy, és bármikor utazhatsz, akkor a legjobb választás, ha áprilistól június közepéig, vagy szeptembertől októberig utazol. Ezzel elkerülheted a nyaralók tömegét, és a túlzott meleg sem fog zavarni.

Hová utazzunk?

Bárhová is utazunk, annak vannak bizonyos anyagi korlátai. De ne feledjük, hogy utazás idős korban sokkal költséghatékonyabb, hiszen kedvezmény jár a vonat és busztársaságoknál, és a fapados repülőjegy árak egyébként is alacsonyabbak, mint a tengerentúlra induló járatok árai. Érdemes belföldi utazást is nézni, hiszen Magyarországon is rengeteg olyan hely van, amire érdemes néhány napot rászánni, hogy felfedezzük.

Kell-e biztosítás?

Bár az időskorúak lényegesebben többet fizethetnek egy-egy utazásbiztosításkor, ám ez elengedhetetlen még belföldi utak során is. Fontos, hogy mindig legyen biztosításunk, hiszen egy nem várt orvosi látogatás (főleg külföldön) nagyon sokba kerülhet. Az előzőleg megkötött biztosítási papírokat mindig vigyük magunkkal, ezzel tudjuk igazolni, hogy biztosítottak vagyunk.

Mit csomagolj?

Érdemes gurulós bőröndöt beszerezni utazáshoz, ez nem terheli le ugyanis a vállakat, mint egy hátizsák, és könnyebben utaztatható a pályaudvarokon, reptereken. A bőröndbe érdemes bepakolni a ruhákat, piperéket, és egy övtáskába tenni a személyes iratokat (pénzt, biztosítási papírokat, gyógyszereket). Mindig vigyünk magunkkal pótszemüveget (bármikor eltörhet, elveszhet a sajátunk), de egy nagyító is hasznos lehet a térképek, menetrendek böngészéséhez. Érdemes egy kis noteszba felírni a legfontosabb telefonszámokat. Külföldi utazás során a magyar nagykövetség címét, telefonszámát, a segélyhívó számokat, a szálloda adatait, és a legfontosabb megállók, busz, villamos, vagy vonatok számait. A notesz biztonságot ad, hogy semmit sem felejtesz el utazás közben.

Gyógyszerek és betegségek

Mindenképpen mielőtt útra kelsz beszélj a háziorvosoddal. Ő megadja az engedélyt, ha egészségügyileg alkalmas vagy arra, hogy hosszabb útra indulj. Érdemes megbeszélni vele, hogy pontosan mikor utazol, hiszen a vényköteles gyógyszerek kiváltását, vagy akár egy-egy kúrát is befolyásolhat az utazás időpontja. Érdemes az összes szedett gyógyszert a saját csomagolásában elvinni (így egyrészt nem keverednek el), másrészt, ha valamelyiket be kell szerezni egy idegen város gyógyszertárában, akkor a dobozt látva jobb eséllyel tudnak segíteni az ottani patikusok.

A gyógyszereket utazáskor érdemes magadnál tartanod, mert a reptéren feladott csomagok elvesztése esetén sem érhet baj. Ha hallókészülékkel utazol, akkor vigyél tartalék elemeket.

Hol szállj meg?

Ha nem szeretsz lépcsőzni, akkor mindenképpen kérj földszinti szobát, amikor szállást foglalsz. Nyugodtan szólhatsz, hogy nyugdíjas vagy, sok szálláson van nyugdíjaskedvezmény. Mindig nézd meg, hogy a szállás mennyire messze található a vasútállomástól, vagy a buszmegállótól, mert te sem akarsz majd 45 percet gyalogolni hegytetőre, hogy egy ágyat kaphass.

Használd ki, hogy nyugdíjas vagy!

Ha egy idegen országba, vagy városba utazol, akkor tájékozódj, hogy milyen lehetőségek vannak az életkor után járó kedvezményekre. Akciós gyógyfürdőbelépő? Netán ingyenes múzeumi napok? Érdemes a szállásadódtól is kérdezősködnöd, hogy milyen nyugdíjasklubok vannak a környéken, mert egy-egy ilyen helyen sok új barátra, túrázó társra, vagy éppen útitársra lelhetsz.