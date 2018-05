10 tanács egy idős embertől a boldog és aktív élethez

Vegyetek példát arról a 86 éves úrról, aki mozgalmas és teljes életét él, és ehhez csak tíz tanácsot követett a nyugdíjazása után. Ha te is betartod ezeket, akkor rájössz, hogy a nyugdíjaskor nem egyenlő az unalommal, a magánnyal és a megkeseredettséggel. Lássuk a tanácsokat:

Soha ne hagyd abba a tanulást!

Az elménk pallérozása örökké tartó folyamat, ezért soha ne hagyd abba a tanulást. Ha szeretnél első számú kertész lenni, akkor vegyél szakkönyveket és művelődj. A lényeg, hogy mindennap juttasd az elméd új információkhoz. Ha jó a kézügyességed, akkor olvass varrással, szabással kapcsolatos könyveket. Ne hidd azt, hogy a tanulás csak a gyermekek dolga. Idős korban sokkal kedvezményesebben (vagy akár ingyen is) iratkozhatsz be a nyelvtanfolyamokra, de bármilyen szakmát kitanulhatsz, amiről eddig csak álmodoztál.

Mindig igyekezz szocializálódni!

A nyugdíjba vonulás nem jár kéz a kézben azzal, hogy magányossá válsz. Nyugdíjasként is ugyanolyan fontosak a barátokkal, az egykori kollégákkal, a családdal, vagy az ismerősökkel való kapcsolattartás. Ne ülj folyton otthon a tévé előtt, hanem mozdulj ki, és élvezd ki, hogy végre van időd leülni a családtagjaiddal, ismerőseiddel beszélgetni. A másokkal való kommunikáció egyébként is fontos szerepe az életnek, ne zárkózz be, hanem nyílj ki!

Maradj fitt és aktív

Csak azért mert nyugdíjba vonultál nem azt jelenti, hogy nem látogathatod az eddig bejáratott futópályát, szabadtéri edzőtermet, hegymászó, vagy túrázó csoportot. A nyugdíjaskori aktív élet nagyon fontos, hiszen karban tartja a testet, és ezzel együtt a szellemet is. Érdemes hetente többször nagyokat sétálni, futni, vagy akár egy közös órán tornázni másokkal együtt.

Táplálkozz egészségesen

Talán most még fontosabb, hogy betartsd az egészséges étrend alapjait, hiszen az immunrendszer egészsége most a legfontosabb. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vitamin kerüljön a szervezetedbe mindig fogyassz idény zöldségeket, gyümölcsöket! Mondj le az alkoholról! Az idősödő szervezetnek nem tesz jót, hiszen az súlyosbíthatja a már meglévő betegségeket, és befolyásolja a gyógyszeres kezeléseket is.

A nevetés a legjobb orvosság

A testmozgáshoz hasonlóan a nevetés is jót tesz, hiszen fokozza a pulzust, ezáltal erősíti a szívet. Jó kedv esetén endorfinok szabadulnak fel, amik erősítik az immunrendszert, segítenek a stressz és a vércukorszint csökkentésében. Plusz a mosoly megfiatalítja az embert. Mosolyogj hát sokat!

Légy önkéntes, vagy csak adj vissza másoknak a jóból, amit te kaptál

Ugye milyen jó érzés a nap végén elégedetten lefeküdni úgy, hogy tudod, hogy tettél ma is valami jót valakiért? Gyakorold gyakran az önkénteskedést, vagy csak szimplán tegyél olyan önzetlen dolgokat másokkal. Elég útba igazítani egy turistát, segíteni egy másik nyugdíjasnak bevásárolni, vagy csak vigyázni az unokákra, és kimenőre küldeni a gyerekeket. Több tanulmány kimutatatta, hogy akik segítenek másoknak, azok tovább élnek.

Oszd be okosan a napirendedet!

Nem vagy szabadságon, hanem nyugdíjas vagy. Ez azt jelenti, hogy érdemes egy napi ütemterv szerint élni, mert ez a rutin megkönnyíti a mindennapokat. Persze a nyugdíjba vonulás után élvezd ki 1-2 hétig, hogy nincs teendőd, de aztán készíts egy ütemtervet. Tűzz ki célokat magadnak, írd fel az elvégzendő feladataidat egy-egy hétre, majd tegyél is azért, hogy elvégezd őket. Sokkal tartalmasabbnak fogod érezni egy-egy napodat, ha kipipálod a napi teendőidet. Ráadásul így unatkozni sem fogsz!

Élj a hobbidnak!

Fontos, hogy legyen egy hobbi az életedben, aminek élhetsz. Ez lehet a repülőgép modellezés, vagy akár a főzés, a lényeg, hogy itt az idő, hogy kiélvezd ezt a tevékenységet. Gondolj bele, hogy végre van időd arra, hogy létrehozz valami kreatív dolgot, vagy leírd a régóta dédelgetett regényötletedet.

Szerezz be egy háziállatot!

Számos tanulmány igazolja, hogy egy háziállat stressz oldó hatással van az emberre, ráadásul például egy kutya napi sétáltatása hozzájárul ahhoz is, hogy a saját tested is karbantartsd. A magány ellen is nagyon jó egy négylábú társ, aki nagyon sok szeretetet tud adni.