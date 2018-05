Nagy álmok nincsenek, csak túl kényelmes kanapék! Te mit tennél meg az álmaidért?

Te is elérheted álmaidat, ha valóban tudod, mit szeretnél, és hajlandó vagy tenni is érte. Megmutatjuk, hogyan lépj a tettek mezejére és teljesítsd be a bakancslistádon szereplő vágyakat.

Kötelezd el magad az álmod mellett!

Az első és legfontosabb: légy tisztában azzal, mit szeretnél, mi az, ami elégedettséggel töltene el. Szeretnél megismerni érdekes kultúrákat, izgalmas ízeket, és csodás tájakon barangolni? Saját lakást vennél, esetleg a meglévőt teljesen átalakítanád, és a saját ízlésedre formálnád? Bármi legyen az álmod, fontos, hogy olyan célt tűzz ki magad elé, amit elképzelhetőnek tartasz, és motivál: ha túl kicsi célt választasz, például azt, hogy kifested a lakást, nem fog motiválni, mivel tudod, bármelyik hétvégén megteheted, így még a festőpemzlit sem szerzed be. De az sem fog előremozdítani, ha azt tervezed, 2 hét alatt 5 országba jutsz el, ugyanis a túl nagy falatokba eleve bele sem kezdünk. Az viszont teljesen rendben van, ha 1-2 éves távlatban gondolkodsz akár az utazást, akár a felújítást illetően. Az álmaid megvalósításának egyik lényege, hogy elérhető, de még motiváló célokat tűzz ki magad elé, mert csak ezekben fogsz tudni hinni.

Tégy mindennap valamit az álmod megvalósításáért!

Ha már biztosan tudod, mit szeretnél, akkor fontos, hogy nagy vonalakban tervezd meg, miként fogod elérni, és tegyél is azért, hogy megvalósuljon. Meglepő, de nem sokan tudják azt, hogy mit is szeretnénk valójában, és kevesen vannak, akik el is hiszik, hogy képesek elérni az álmaikat. Azok pedig, akik túllépnek a kanapén történő vizualizáció csapdáján, és aktívan tesznek is azért, hogy vágyukat beteljesítsék, még kevesebben vannak. Nem számít, hogy hány akadály van előtted, és hányszor buksz el – csak az számít, hogy felállsz-e, és folytatod-e az álmod felé vezető utat. Ha mindennap teszel valamit a vágyaid megvalósításáért, és lépésről lépésre haladsz, elérheted a célod.

Figyelj az egészségedre!

Azzal párhuzamosan, hogy az álmod megvalósításán dolgozol, az egészségedre is figyelj! Hiába kerülsz egyre közelebb vágyaid beteljesítéséhez, ha közben kiderül, hogy az egészséged nincs rendben. Az ambíció, a tettvágy és az elszántság nélkülözhetetlenek a céljaid eléréséhez, de mindez mit sem ér, ha terveidet egy betegség felülírja. Ha egészséges vagy, légy hálás, és tartsd nagy becsben ezt a kincset: járj rendszeresen nőgyógyászati szűrésekre, készíttess nagylabort, végeztess csontsűrűség-vizsgálatot, valamint hasi-kismedencei ultrahangot, és az utólagos tűzoltás helyett a megelőzésre helyezd a hangsúlyt! Ha egészségtudatos vagy, az álmod megvalósításában sem lehet legyőzhetetlen akadály előtted.

Mondd el, mi a vágyad!

Akkor is, ha még messze vagy a megvalósítástól, mondd el a hozzád közel állóknak, hogy mi az álmod, mit szeretnél elérni. A kétkedőket, a halogatókat, az örök pesszimistákat hagyd ki az információáramlásból, de azokkal, akikről tudod, hogy tőlük biztatást, támogatást kaphatsz, oszd meg a terveidet. Az elhatározással kezdődik minden, de a kimondott szavaknak is hatalmas erejük lehet, mert nemcsak magad, hanem mások előtt is vállalod, hogy az álmod nem egy ködös kép a távoli jövőből, hanem egy cél, amiért hajlandó vagy tenni. A mások előtt történő kinyilatkoztatás után már nem csak magadnak akarsz majd bizonyítani, aminek hatalmas motivációs ereje lehet.

Bízz a saját erődben és képességeidben!

Ha igényled, hallgasd meg a számodra fontos emberek véleményét, de tudd, hogy még ők sem tudhatják azt, hogy mi a jó neked. Még a hozzád legközelebb állók sem mondhatják meg, mire vagy képes, mi a jó neked valójában, még akkor sem, ha jót akarnak: mindenki a saját szűrőjén, tapasztalatain keresztül látja a világot, és aszerint ítéli meg a számára lehetséges és a lehetetlennek tűnő célokat is. Ezért álmaid megvalósítása során egyedül a saját erődben és képességeidben bízhatsz, de a hullámvölgyekben támaszkodhatsz a melletted állókra. Mit gondolsz, te hol tartasz az álmaid megvalósításában, és mit kellene tenned azért, hogy megvalósítsd őket?