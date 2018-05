Ha anya beteg vagy elutazik, akkor összedől a világ

Történt egyszer, hogy Eszti barátnőmnek munkaügyben el kellett utaznia. Nem mellesleg egy háromgyerekes anyukáról beszélek, akinek egy tök jó fej férje van, aki foglalkozik a gyerekeikkel, de a főzést és a különórákat nem szokta abszolválni. Úgyhogy iszonyú rohanás következett, készült Excel-tábla is, meg minden, telefonszámokkal, programokkal, a nagymama beszállt a főzésbe, mégsem ment zökkenőmentesen a dolog. Ugyanis hirtelen annyi feladat szakadt a dolgozó apuka nyakába, amit egyébként ketten vittek addig. Vagy jobbára az anyuka. És bizony előfordult, hogy csörgött a telefonom, és Gergő érdeklődött, vajon a kislánya éppen különórán van, vagy nálunk, és ki, mikor alszik otthon, mit tudok erről. Persze, mindenki túlélte az anya utazását, maradandó károk nem keletkeztek.

Amikor a lányom született, akkor a fiam hároméves volt, és persze mikor máskor lett beteg, mint éppen aznap, amikor Panka már megvolt, de még nem mehettem haza. És a fiam természetesen az anyját akarta, ezért én két szoptatás között hazalógtam a kórházból, hogy legyen, aki ölelgeti a lázas kisfiamat, mert erre nálunk csak anya volt mindig is megfelelő, apa szóba sem jöhetett.

A nagy baj akkor van, ha anya beteg. Tényleg beteg, esetleg még kórházba is kell mennie. Ez történt Ildiéknél.

„Gerincsérvműtétem volt, ami azt jelenti, hogy két hét kórház, utána pedig alig tudtam mozogni. Gyakorlatilag az egész addigi életünket újra kellett szervezni, bevonva a barátainkat is, mert a férjem olyan korán indult dolgozni, hogy nem tudta a kicsiket oviba, suliba vinni, én meg nem voltam otthon. Előre megfőztem egy tonna kaját, és nagyon szarul éreztem magam amiatt, hogy nemcsak aggódnak értem, de még gondot is okozok. Amikor hazamentem, akkor a fürdetésben is segítségre szorultam, anyukám hetekre odaköltözött, és segített mindenben, nélküle nem ment volna, mert felemelni sem tudtam a legkisebbet sokáig” – mesélte Ildikó az NLCafénak.

A muszáj nagy úr!

Zoli viszonylag gyorsan rájött arra, hogy nincs mese, meg kell tanulnia főzni, ha az elkövetkezendő fél évet túl akarja élni. A felesége az életéért küzdött, műtétek során esett át, míg ő otthon próbált boldogulni a két kicsi gyerekkel. Szerencsére a munkaadója maximálisan segítette, mellette állt.