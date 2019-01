Te is megszeged ezeket a tabukat a gyerek előtt?

1. Nyitott ajtónál vécézés. Akinek van gyereke, pontosan tudja, hogy a vécén csak hatalmas ordítás árán lehet egyedül, ha akkor kell épp pisilnie, amikor a gyermeke is ébren van. Nagyjából 4 éves koráig esélyünk sincs rá, hogy elmagyarázzuk neki, miért ne álljon ott a térdünket fogva, amíg mi vécézünk. Nincs ebben semmi gusztustalan, sőt nagyon jól megtanulja a példánkból, hogy mit kell majd csinálnia a vécén, ha már nem lesz pelenkája.

2. Tampon, betét. Az előző pontból következik, hogy mivel nem vagyunk egyedül a vécén, így óhatatlanul is előfordulhat, hogy a gyerek látja, ahogy tampont/betétet használunk. Amikor már beszélni tud, akkor rá is kérdez, hogy mi az és mit csinálunk vele. Nem kell ezt elkerülni, remek lehetőség arra, hogy már kiskorában megkezdjük a felvilágosítást, hogy mi az a menstruáció és mi történik a nők testével. Nem szégyellnivaló dolog, ez a természet rendje.

3. Meztelenül mászkálni a gyerek előtt. Egy újabb tabutéma, ami heves vitákat szít időről időre az anyukák között. A meztelenséggel azt üzenjük a gyerekünknek, hogy nincs miért szégyellnie magát és a testét. Teljesen normális, ha nem rejtőzünk el előle átöltözés közben, sőt akár még a kádba is beülünk vele fürödni. Legalább lehetőséget kap, hogy feltehesse a testére vonatkozó kérdéseit, mint hogy neki miért nincs melle, nekünk meg miért van.

4. Veszekedés. Nem túl realisztikus azt megfogadni, hogy sosem veszekszünk életünk párjával a gyerek előtt. Az élet nem így működik. Nyilván a hatalmas, tányértörős balhéktól meg kell kímélni őket – és magunkat is –, de a hétköznapi súrlódások óhatatlanul is az orruk előtt történnek, ha egy fedél alatt élnek velünk. Az indulatok lenyelése helyett inkább magyarázzuk meg utána neki, hogy mi történt, és hogy ettől még szeretjük egymást. Megtanulhatják belőle, hogy a legjobb házasságban is vannak konfliktusok, amiket meg lehet oldani.

5. Káromkodás. Kivédhetetlen. Belerúgsz az asztal lábába és máris elhagyja a szádat egy csúnya szó. Nem tudsz nem káromkodni, maximum finomítani lehet a dolgon és olyanokat kitalálni a bazmegolás helyett, mint “a cica rúgja meg” vagy “hogy rohadna meg a befőttje”. Kreatív tevékenység, semmi baja nem lesz tőle a gyereknek, ha azt látja, anya néha elveszíti az önuralmát a szavai felett. Nem tökéletes, hanem igazi, emberi anya kell neki.

Kiemelt kép: Thinkstock