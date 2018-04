Segíts magadon: 10 telefonos applikáció szülőknek

Lehet imádni és lehet utálni a 21. század vívmányait, ám az biztos, hogy számtalan olyan megoldást ad a fejlett technika a szülők kezébe, amelyről nemhogy a nagyanyáink, de még az anyáink sem mertek álmodni sem. A telefonos applikációk például nagyban megkönnyítik a dolgunkat. Mutatunk 10-et, amelyek a hétköznapokat is könnyebbé teszik. Letölteni ér!

Packing List vagy Packme App – a bepakolást megkönnyítő alkalmazásnak több verziója is létezik. Mindegyik abban segít, hogy egy-egy hosszabb út vagy nagyobb utazás előtt valóban minden bekerüljön a táskáidba. Ha kisgyerekkel indulsz útra, tudnod kell, hogy milyen fontos, hogy semmi se maradjon otthon, amire a babának szüksége lehet. Érdemes a letöltés előtt átnézni a népszerűbb alkalmazásokat, hogy személyre szabottan válaszd ki a neked megfelelőt.

Wanderlist vagy Any.do – mindkét app azt szolgálja, hogy ne feledkezz meg soha arról, hogy milyen feladatok várnak rád. Jó, tudjuk, anyaként ez egyáltalán nem egyszerű feladat, ezért is jó, ha van egy olyan alkalmazás a telefonodon, amely segít abban, hogy listázd a dolgokat, és emlékeztet arra, ha eljött a feladatok ideje.

A baba altatása az egyik legnagyobb kihívás a szülőknek, az ebben segítséget nyújtó app valódi kincs, ha a baba is megszereti. A Szundító alkalmazást épp erre találták ki: természetes hangok, zajok és bölcsődalok könnyítik meg az elalvást. Az alkalmazás kitalálói a babák egészségére is gondoltak, a telefon ugyanis repülő üzemmódba vált, ha az app működésbe lép. Közel húsz altatóhang található benne, ráadásul praktikus is, mivel időzíthető. A saját hangok rögzítése mellett pedig hasznos háttéranyagot is találunk benne a csecsemőkori hasfájásról. A tapasztalatok szerint nemcsak a babák szeretik a Szundítót, hanem a szülők is, hiszen a feszült időszakokban sokat segít a családi béke megteremtésében.

Shopping list vagy Okos-bevásárlólista: ezek az alkalmazások arra jók, hogy leszámolj a rendre otthon hagyott papírfecnikkel, és soha többé ne kelljen a parkolóban azon bosszankodnod, hogy másfél órádba telt, mire elkészültél a gyerekkel, és most indulhatsz haza a nyomorult listáért. A telefont ugyanis kisebb eséllyel hagyod otthon, ugye? Akik használják a bevásárlós appokat, meggyőződéssel vallják, hogy könnyebb ezekkel boldogulni.

Hányszor érezted, hogy szükséged lenne egy sorstársa, akivel megoszthatod az anyaság örömeit, nehézségeit? Hányszor gondoltál arra, hogy mennyire jó volna, ha lenne néhány anyuka a környéken, akikkel akár mindennap összefuthatnál a játszótéren, vagy a közös séták során kiönthetnétek egymásnak a lelketeket anélkül, hogy magyarázkodnotok kellene, miért mindig a szoptatás vagy a bilire szoktatás a téma? Ha te is ezt érzed, tudod, miért pattant ki két anyuka fejéből az ötlet, hogy olyan alkalmazást gyártsanak, amelyik segít a környéken élő anyukák között felvenni és tartani a kapcsolatot. Így született a Peanut.

Lehet, hogy sokunknak még nem evidens, ám bizony manapság akár a telefonnal is őrködhetünk a babánk felett. Ugyanis vannak olyan profi bébiőr alkalmazások, amelyeken keresztül nemcsak figyelhetjük a gyereket, hanem akár beszélhetünk is hozzá, vagy kellemes zenét indíthatunk el. A Cloud Baby Monitor az egyik, ami népszerű, és a Babycamet is sokan használják.

