Valóban megteszel mindent a gyermeked fejlődéséért?

„Az én babám már a méhemben is Mozartot hallgatott.” „Hát nem ügyes ez a gyerek? Alig 9 hónapos, és már szalad.” „Na, ne már, ötéves, és még nem tud olvasni? Hogy fogja bírni a különórákat az iskolában?” Ki ne lett volna már részese hasonló, saját magukat és gyermekeiket dicsőítő, öntömjénező anyukák dialógusainak? Ha megfogadtad is, hogy a gyermeked soha nem lesz holmi versenyzésbe kényszerítve, akkor sem tudod kikerülni ezeket a szituációkat. Pedig csak az rejlik a legmélyén, hogy az ember valóban a legjobbat akarja gyermekének, és így néha hajlamos túlzásokba esni a fejlesztések és a dicsekvések terén is. Rajtunk áll, hogy megfelelően kezeljük ezeket a helyzeteket.

Fejlesztés és fejlődés

A fejlesztés definíciója szerint az, hogy a gyermek fizikailag és érzelmileg növekszik, megtanul kommunikálni, gondolkodni, szocializálódik, ebben a folyamatban pedig valaki segíti. Közismert tény, hogy életük első öt évében a gyermekek agya sokkal gyorsabban fejlődik, mint bármelyik későbbi életszakaszukban. Ebben az időszakban a gyermekeddel való kapcsolatod van a legfontosabb hatással a tanulására és fejlődésére. Az első években a gyermek fő tanulási és fejlődési módja a játék.

A fejlődés a gyermek fizikai növekedésében bekövetkező változások leírására használt kifejezés, valamint az élethez szükséges társadalmi, érzelmi, viselkedési, gondolkodási és kommunikációs készségek megismerésének képessége. Mindezek a területek kapcsolódnak egymáshoz, függenek egymástól, és befolyásolják egymást.

Gyermeked korai élményei – kapcsolatai környezetével, amiket lát, hall, érint, az őt körülvevő dolgok illata és íze – stimulálják az agyát, több millió kapcsolatot teremtve. Ez az az időszak, amikor megalapozhatja a tanulás, az egészség és a viselkedés egész életen át tartó alapjait.

Hibázni is engedd!

A csecsemők készen állnak a tanulásra. Ehhez ösztönző és gondoskodó környezetre van szükségük, amelyben sok különböző tevékenységet űzhetnek, sokféle módon játszhatnak és tanulhatnak. Az első években a gyermek fő tanulási és fejlődési módja a játék.

A játék szórakoztató a gyermek számára, és lehetőséget ad neki, hogy felfedezzen, megfigyeljen, kísérletezzen, megoldja a problémákat, és tanuljon a hibáiból. Ehhez szüksége lesz a támogatásra és bátorításra. Kiemelkedően fontos, hogy megpróbáljunk egyensúlyt találni a gyermek segítése és az önálló próbálkozásai között, ami azt jelenti, hogy néha hibázni is engedjük.

A játék nagyszerű kapcsolatépítő. A gyermekeddel töltött idő egyszerű üzenetet küld: fontos vagy nekem. Ez az üzenet segíti gyermekedet abban, hogy megtudja, ki ő, és hogyan illik a világba. Segíthetjük ezt azzal, ha zenés foglalkozásokra visszük, vagy éppen egyszerű, otthon is elkészíthető játékokat találunk ki, amilyen például az öntögetés, a tologatás, a kötélhúzás és a toronyépítés. Egyszerű, de fejlődést segítő tevékenységek ezek, melyeknek a hatása majd csak később köszön vissza gyermeked életében.

A gyerekek eltérő mértékben fejlődnek

Vannak azonban egyéb dolgok, amelyek alakítják a gyermeked fejlődését: például az egészséges táplálkozás. A gyermekednek olyan tápanyagokat adj, amelyekre szüksége van a növekedéshez és fejlődéshez, és segítsd az ízérzet kialakulását!

Legyetek fizikailag aktívak! Mutassatok példát, így gyermeked is aktív lesz, ami fejleszti motoros készségeit, segít neki gondolkodni, és lehetőséget ad, hogy felfedezze a világát. Ha aktív vagy, akkor gyermeked valószínűleg követi a példádat, és rengeteg lehetősége lesz az aktív játékra – mind a belsőkre, mind a külsőkre.

Miközben segíted gyermeked, sose felejtsd el: a gyerekek eltérő mértékben fejlődnek. Ne aggódj, ha nem az elsők között kezd el járni, vagy kicsit később indul meg a fogzás, ne mások gyermeke legyen a minta! Szeresd, óvd és figyeld gyermekedet. Az ösztöneid segítenek, hogy megtaláljátok az optimális egyensúlyt és a megfelelő fejlesztő tevékenységeket, melyek elősegítik fejlődését.