Spermadonortól van gyerekem, egyedül nevelem

Ma már a hagyományos családmodellen kívül a nőknek több lehetőség is adott arra, hogy gyereket vállaljanak. Bár Magyarországon még nem tartunk ott, hogy ez természetes legyen, más országokban senki sem ütközik meg rajta, ha egy egyedülálló nő spermadonortól vállal gyereket, hogy ne fusson ki az időből, amíg élete párját keresi.

Elnyomott ösztönök

Lindsay Curtis is úgy döntött, hogy nem vár, inkább egyedül vállal gyereket.

„31 évesen döntöttem úgy, hogy egy ismerősömet spermadonorként használva gyerekem lesz. Hosszú távú párkapcsolatok voltak mögöttem, de egyik sem alakult úgy, hogy közösen gyereket vállaltunk volna, és tudtam, hogy a termékenységem is véges, nem várhatok a nagy szerelemre örökké, úgyhogy egyedül vállaltam a kislányomat.

A gyerekvállalás, főleg egyedülálló nőként, egyáltalán nem könnyű döntés. A legtöbben az anyagiak miatt aggódnak, illetve az apuka kilétén, nem egyszerű érzelmileg feldolgozni, hogy egy idegentől lesz gyereked.

Evelyn, a kislányom már ötéves, és a legtöbbször azt a kérdést teszik fel az ovistársai, hogy neki miért nincs apja, hiszen mindenkinek kell legyen egy apja valahol. Először megijedtem, hogy erre hogyan tudnék válaszolni, de Emily megoldotta helyettem, közölte a társaival, hogy »Az anyukám az egyetlen szülőm, mert annyira szeretett volna engem«.”

Curtis több egyedülálló anyával is tartja a kapcsolatot, és sokszor hallja azt az anyáktól, hogy bárcsak hamarabb döntöttek volna úgy, hogy gyereket vállalnak férfi nélkül. Mert nincs olyan, hogy tökéletes időpont a gyerekszülésre, és nem szabadna, hogy az ösztönöket a párkapcsolati státusz miatt elnyomjuk.

Mi lesz a gyerekekkel?

Bár mostanában sokszor azt halljuk, hogy egészséges lelkű gyerek csak egy apától és anyától származhat, akik közösen nevelik őt, a kutatások szerint ez nem igaz. A European Society of Human Reproduction and Embryology tanulmánya szerint az önként egyedülálló anyák és a kétszülős családok gyerekeinél nincs különbség a testi és lelki fejlődésben. Azt is találták, hogy az egyedülálló anyáknak erősebb támogató rendszerük – családtagok, barátok – van, mint a kétszülős családoknak, így a gyerek teljes biztonságban érezheti magát.

Curtis is beismeri, hogy nem könnyű az egyedülálló anyaság, és az anyagiak miatti aggódás vagy az, hogy nincs fizikai segítség mellette mindennap, abszolút megnehezítik az életét. De annyi szépséget talál a gyereknevelésben, hogy ezek a problémák eltörpülnek a sok jó mellett.

„A lányom mellett olyan erőt és rugalmasságot találtam meg magamban, aminek a létezéséről addig nem is tudtam. Támogatást találtam ott, ahol nem is hittem volna, és mindig volt valaki mellettem, aki átsegített a legnehezebb napokon. Megtanultam, hogy ne aggódjak minden apróságon. A lányom boldog, és szeretet veszi körül. Amikor az emberek azt kérdezik tőlem, hogy milyen egyedülálló anyának lenni, mindig azt mondom, hogy ez volt életem legjobb döntése. És komolyan is gondolom.”