3 hatásos trükk, ha válogatós a gyerek

Kevés idegesítőbb jelenség létezik, mint a kisgyerek, aki fujjog minden ételre, amit elé teszünk. Nehéz ilyenkor megőrizni a hidegvérünket – főleg, ha előtte órákat gőzölődtünk a konyhában a kedvéért –, és kedvesen azt mondani, hogy „Semmi gond, kicsikém, turkáld csak azt a zöldborsót nyugodtan.”. Nem is kell angyali mosolyt magunkra erőltetni, miközben felrobban a fejünk, helyette ez a következő három trükk kincset érhet, ha válogatós a gyerek.

1. Éreztesd vele, hogy különleges!

Néha már annyi is elég, ha a gyereknek külön helye van az asztalnál, ami csak az övé, és nem ülhet oda sem a testvére, sem a macska. Ha ehhez még külön saját tányérja és evőeszközei is vannak, akkor főleg növeled az esélyeidet arra, hogy meg is egye az ételt, amit beleteszel abba a tányérba.

2. Ne nyomaszd az evéssel!

Minél inkább nyomasztod azzal, hogy egyen már, miért nem eszik, mikor fog enni, annál inkább ellenáll majd. Gondolj bele, téged is mennyire idegesítene, ha a családi ebédnél valaki folyton noszogatna, hogy egyél még. (Jó, kivéve a nagymamák, nekik szabad.)

Vedd le inkább ezt a terhet a válladról, és alakíts ki pozitívabb hangulatot az asztalnál. Ne figyeld árgus szemekkel, hogy eszik-e a gyerek, inkább beszélgess vele és a család többi tagjával bármi másról, amitől jobb hangulatba kerültök. Ha nem érzi azt, hogy az evéssel – vagyis a válogatással – a figyelem központjában állhat, akkor egy idő után más utat keres majd a figyelemfelkeltésre.

3. Ne alkudozz!

Gyakran azért nem akar enni a gyerek, mert ez egyfajta kontrollt ad a kezébe, márpedig a 3-4 éves kor az önállósodás korszaka, amikor próbálgatja a szárnyait, hogy átvegye az irányítást az élete fölött. Amikor anyának ellenáll, és válogatni kezd, nem eszi meg az ételt, akkor tulajdonképpen azt mondja a gyerek, hogy „nem vagy a főnököm”.

Ahelyett, hogy alkudozni kezdenél vele, hogy „csak egy harapást” vagy hogy „addig nincs desszert, amíg meg nem kóstolod”, próbálj semlegesen hozzáállni az evéshez. Például mondd azt, hogy „ezt esszük ma mindannyian vacsorára”, amivel máris elvetted a lehetőséget arra, hogy vitázzon, és nem kapcsolod be a gyereknél a „ne mondd meg nekem, mit csináljak” automatikus reakciót.