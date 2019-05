Durván összeharapdáltak játszótársai egy 15 hónapos kislányt

Alice kislánya öt napot töltött a bölcsődében, mert a 15 hónapos gyerek testén csúnya, vörös harapásnyomokat talált az édesanyja, amikor az esti fürdéshez készülődtek. A kis Rosalynnon 25 harapásnyomot számolt anyukája. Történetét Facebookon is megosztotta, hogy másokat is figyelmeztessen. Emellett feljelentést is tett a rendőrségen – írja a Blikk.

Április 29-ig azonban vissza sem jeleztek neki a nyomozás állásáról, majd az érdeklődésére csak egy zárójelentést küldtek neki. Úgy vélik, egy másik gyermek okozhatta a kislány sérüléseit, és ezzel lezártnak tekintették az esetet.

(Kiemelt kép: unilad.co.uk)