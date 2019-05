4 dolog, amit feltétlenül szerezzetek be, mielőtt a baba elkezd járni

A babák féléves koruk után nekikezdenek a helyváltoztató mozgásnak. De nagyon komolyan, s ha nem vagyunk 0-24-ben a nyomukban, bármi megtörténhet velük, hiszen egy jól felszerelt háztartás ezernyi veszélyt rejt. Tegyünk meg pár dolgot, amivel biztonságossá tehetjük otthonunkat, míg a pici mozgása nem stabilizálódik annyira, hogy mi nyugodtan leülhessünk.

Él- és sarokvédő

Az egy évesen éppen felálló és totyogva elinduló baba legnagyobb ellensége az asztalsarok. Éles és nagyjából babafej magasságban helyezkedik el, így mindenképpen használjunk gumis, masszív, de puha védőt az asztalok sarkain vagy a szekrények élére.

Fiók- és szekrényzárak

A fiókzárak használatával meg tudjuk akadályozni, hogy a pici hozzáférjen a számára veszélyes, késeket is tartalmazó evőeszközös fiókhoz, vagy kipakolja apa „dolgozós” asztalának iratos fiókját. Ez lehet a belső oldalra felszerelhető kipöccintős akasztó, vagy mágneses fiókzár is. De léteznek olyanok is melyek megakadályozzák, hogy a már résnyire kinyitott fiók visszacsukódjon, így becsípje a pici ujját.

Konnektorvédő

Amíg megtanulja, hogy mire is való a konnektor, és hogyan kell biztonságosan használni, jobb ha bebiztosítjuk magunkat. A kicsik valamiért vonzónak találják, és előszeretettel dugdosnak a konnektorba különféle tárgyakat. A bajt megelőzendő, lássuk el a konnektorokat kis műanyag védővel.

Védő- vagy lépcsőrács

Aztán ott van még a lépcső, ami tűnhet pár évig ijesztő akadálynak (mármint a szülők számára), de egy rácsos kisajtóval, ez is megoldható. Ezt tehetjük a szobaajtóba, esetleg lépcső tetejére, hogy megakadályozzuk a leesést. Amúgy a rácsos műanyag kis ajtó sikeresen bevethető még, akkor is, ha kutya van a lakásban, és szeretnénk őt kizárni, mondjuk a konyhából.