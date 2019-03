Ettől a találmánytól az apának is elindul az anyateje

Elsőre az Vejedre ütök című film jutott eszembe természetesen, amiben a tatacicivel szoptatja Robert De Niro a gyereket, de ez a találmány túlmutat a filmben látható műcicin. Marie-Claire Springham a feltaláló, aki a „chestfeeding” nevű komplett készletet találta fel azért, hogy az apák is ki tudják venni a részüket a szoptatásból. Találmányával a Meaning Centred Design Awards 2018 fődíját el is vitte és reméli, hogy öt éven belül már piacra is kerül a készlet.

A készletben mellszívó, kompressziós mellény és hormonok találhatók, ezek közül a progeszteron hormont a terhesség elejétől kezdve szedi az apa, majd a szülés előtt 6 héttel kell elkezdenie a domperidon hormont, ami segíti a tejtermelődést. Mire a baba megszületik, anya és apa is készen áll a szoptatásra.

Springham azt nyilatkozta a készletről, hogy azért jó, mert segíthet a szülés utáni depresszió megelőzésében az anyáknál, és az apáknak nem lesz olyan érzése a baba első hónapjaiban sem, hogy kimaradnak a gyerek életéből. Így nemcsak anyának lesz tejszaga, hanem apa is részesülhet ebben az örömben, így a kötődést is hamarabb kialakíthatja a babával, és az anya vállára sem nehezedik olyan nagy felelősség, hogy egyedül ő képes életben tartani a babát.

Természetesen a reakciók erre a találmányra enyhén szólva hevesek voltak. A legtöbb esetben kifigurázták és kinevették, de Julie Jenson Bennett, a díj alapítója megvédte Springhamet:

„Ez a találmány megkérdőjelezi és átírhatja a férfi és nő, apa és anya, szülő és gyerek definícióját. Egy olyan világban, ahol a hormonokat, gyógyszereket és technológiát arra használjuk, hogy jobbá tegyük az életünket, Marie-Claire koncepciója a tabuk közepébe talált.”

Persze azok az apák, akik idegenkednek attól, hogy női nemi hormonokat szedjenek, nem lesznek kevésbé jó apák. A lényeg ebben a találmányban is ugyanaz: az apák minél inkább vegyenek részt a baba gondozásában, segítsék az anyát és támogassák a szoptatásban.