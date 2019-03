Katalin hercegnén elhatalmasodtak az anyai ösztönök – jön a negyedik gyerek?

Mi is beszámoltunk róla, hogy Kate Middleton kenuzni és íjászkodni tanult Észak-Írországban. De történt ott más is, például megkérdezték arról, elképzelhető-e, hogy negyedik gyerekük is lesz Vilmos herceggel. Egészen pontosan elékerült egy öthónapos, James nevű gyerek, akire ránézve Katalin hercegné úgy fogalmazott, feltámadtak az anyai ösztönei – tudósított az esetről a Hello magazin.

A gyerek apja erre tette fel a kérdést az újabb gyerekről. A hercegné nevetve azt mondta, szerinte Vilmost meglehetősen aggasztaná a negyedik gyerek gondolata, de nem zárta ki egyértelműen a dolgot. Úgyhogy sokkal azért nem lettünk okosabbak.

Katalinnak és Vilmosnak egyébként nagyon sűrű az észak-írországi programja, de szakítottak időt arra is, hogy közrendű brit alattvalókkal találkozzanak.