Egy napon szültek a testvérek

Egy brit testvérpár, a 31 éves Jenna Whelan és a 23 éves Jess Taylor négy nap különbséggel tudta meg, hogy babát vár. A már háromgyermekes nővér végig támogatta húgát, akinek ez volt az első várandóssága. Végül pedig úgy alakult, hogy a vajúdást is együtt csinálták végig és ugyanazon a napon adtak életet kislányaiknak, pedig Jenna eredetileg február 26-ra, Jess pedig február 20-ra volt kiírva.

Jenna február 15-én, hajnali negyed 4-kor hozta világra Annie-t, Jess pedig ugyanabban a szülőszobában, este háromnegyed 11-kor Marnie-t.

„Sosem hittük volna, hogy egy napon lesz a születésnapjuk. Nem gondoltunk ilyesmire. Még most sem tűnik valóságosnak. Varázslatos érzés. Egy napon születtek, és mindketten lányok” – lelkendezett Jenna.

A két testvér otthona mindössze 5 percre van egymástól, így rengeteg időt töltenek együtt. Azt mondják, a kislányaik is úgy nőhetnek fel, mintha testvérek, nem pedig „csak” unokatestvérek lennének. Talán egy osztályba is járnak majd.

