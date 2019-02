Új adót fizethetünk a virsli és a hamburger után

A közeljövőben drágább lenne a bolti sütemény, a hamburger, a bacon, sőt a virsli is. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) javaslata ezeket az élelmiszereket is

csipszadóval sújtaná.

A jegybank előterjesztése értelmében a népegészségügyi termékadó ezekre az élelmiszerekre is kiterjedne, miközben a röviditalok és a cigaretta jövedéki adóját ismét megemelnék – írja a hvg.hu.

Népegészségügyi termékadóból

2011 óta csaknem kétszázmilliárd forint

bevétel folyt be, ám az államkincstár mellett a vevők is híznak, hiszen aki eddig is megvette, az mostanra hozzászokott az áremeléshez.

Januártól a csipszadót az energiaitalok és a gyógynövényekből készült gyomorkeserűk mellett

a pálinka után is behajtják.