Csoda! Négy vetélés után szült egészséges babát

Samantha Catanach és férje nehéz időszakon vannak túl: 12 hónap alatt a 32 éves brit tánctanár Samantha négyszer esett teherbe, és mind a négy alkalommal elvetélt.

„Sosem jutottunk el az első ultrahangig” – meséli a nő, aki a hetedik hét körül vesztette el a babákat. Mint kiderült, azok a sejtek a méhében, melyekkel például a rák ellen harcol a test, túl agresszívak voltak. „A babákat idegen testnek nézték, és megszabadultak tőlük.”

