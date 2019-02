Egy Uber-kocsi hátsó ülésén szült meg egy anya

Lara Cameron-Cole-t már csak 5 nap választotta el a szülés kiírt időpontjától. Kisbabája azonban már nagyon kíváncsi lehetett a világra, hiszen a nőnek vacsora közben elfolyt a magzatvize.

Párja egy Uber taxit hívott, hogy gyorsan bevigye őket a kórházba, ám az esti londoni csúcsforgalomban ez nem ment olyan gyorsan. A kétgyermekes anyuka, Lara a kocsi hátsó ülésén közölte, hogy nem tud mit csinálni, egyszerűen érzi a gyerek fejét a lábai között, pár perccel később pedig már a karjában tartotta a kisbabát – még nyomnia sem kellett.

