Bejelentenéd a munkahelyeden, hogy terhes vagy? 4 tipp, hogy simán menjen

Bármennyire is családias vagy baráti, egyszóval jó hangulatú a légkör a munkahelyeden, nagyon nem mindegy, hogyan adod elő a mindannyiótokat érintő újdonságot, a kisbabád érkezését. Persze a legfontosabb, hogy egy percig se érezd magad rosszul amiatt, hogy terhes vagy, és kiesel a munka világából hosszabb-rövidebb időre. Élvezd a terhesség minden pillanatát!

1. Először a főnöknek

Bármilyen jóban is vagy a melletted ülő kolléganővel, hiszen együtt jártatok ebédszünetre, talán még buliztatok is együtt párszor, először a főnöknek, a vezetőségnek jelentsd be a nagy hírt. Hiszen előfordulhat, hogy egyébként mástól tudják meg, az pedig már bonyodalmat okozhat.

2. Válaszd ki a megfelelő pillanatot

A megfelelő pillanat persze a köztetek lévő viszonytól is függ. A legtöbben megvárják a terhesség 13. hetét. Első terhesség esetén a 13. hétig ugyanis még nem nagyon látszik semmi rajtad. Persze pont ez az időszak, ami a legtöbb rosszulléttel is jár, így nem könnyű kivárni. Ha tudod a főnököd napi munkahelyi programjait, akkor kérj tőle te is időpontot, hogy nyugodtan tudjon időt szánni rád, ne két tárgyalás között hadard el neki a folyosón.

3. Légy rugalmas

Gondold át előre, meddig szeretnél dolgozni, illetve már van lehetőség fél év után részmunkaidőben is dolgozni. Ha aggodalmaskodnának kollégáid, főnökeid légy nyitott akár egy helyettes betanítására is, vagy ha szeretnél rövid időn belül visszatérni, ezt is közöld velük.

4. Kérj segítséget

Ha úgy érzed, nehezen megy egyedül, kérj segítséget a munkahelyi HR-munkatárstól, segítsen közvetíteni, és beszéljétek át a jövőben követendő stratégiát. Így már a munkahelyeden sem látják olyan tragikusan bejelentésed következményeit.