Játékautomatába szorult a baba, a tűzoltóknak kellett megmenteniük

Vurstlikban, üdülővárosok parti sétányain és hasonló helyeken lehet olyan automatával játszani, ahol egy kampóval kell kihalászni valamilyen olcsó ajándékot. A gyakorlatban elég nehéz bármit is kiszedni a gépből, nemhogy értelmes dolgokat, de a gyerekek azért imádják az ilyesmit.

Imádja Ezra, a kétéves alabamai kisfiú is, aki egy fairhope-i pizzéria játékgépébe mászott be, hogy kiszedjen onnan egy ajándékot. Bemásznia sikerült, kijönni viszont már nem tudott (vagyis úgy járt, mint két éve a Jamie nevű fiú). Anyja azt nyilatkozta, folyamatosan figyelte a szeme sarkából, mit csinálnak a gyerekei, de Ezrának egy perc is elég volt hozzá, hogy bajt csináljon.

Mivel a jelenlévő éttermi alkalmazottak egyikénél sem volt ott a játékautomata kulcsa, végül rendőrt és tűzoltót hívtak, hogy kiszabadítsák a gyereket. Ezra állítólag végig nyugodtan viselkedett, és végül a játékot is megtarthatta, amiért bemászott.

