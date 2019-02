Az apák boldogabbak, mint az anyukák, de nem azért, mint gondolnád

A Kaliforniai Egyetem 2019-es tanulmánya szerint az anyukák és apukák között elég nagy különbség van boldogság szempontjából. Három tanulmányt vettek össze, összesen 18.000 ember mentális egészségét vizsgálva, olyan területeket kiemelve, mint az általános közérzet, boldogság, depressziós epizódok és stressz.

Az első két tanulmányban a szülőket és gyermektelen párokat nézték, amiből kiderült, hogy az apukák boldogabbak, mint azok a férfiak, akiknek nincs gyerekük. A harmadik tanulmányban pedig az apákat és anyákat hasonlították össze, hogy mennyire boldogok, miközben gondoskodnak a gyerekeikről. Itt az derült ki, hogy az apák boldogabbak az anyáknál.

A kutatók szerint azért van ez, mert az apukák gyakrabban játszanak gondoskodás közben a gyerekeikkel.

Nem azért, mert az apák jó fejek, az anyák meg nem, hanem mert az anyukák vállán sokkal több teher van, ezt szokták láthatatlan munkaként is emlegetni a szakértők. Még akkor is, ha apa és anya egyenlő mértékben felosztják egymás között a házimunkát, az előre gondolkodás, tervezés, feladatlisták gyártása és a kismillió döntés az anyára hárul. Mindez fejben rettenetesen megterhelő meló, nem csoda, ha mondjuk pelenkázás közben kevesebbet bolondoznak az anyák a gyerekkel, hiszen mentálisan már egészen máshol járnak, a következő feladatot oldják meg.

Anya észben tartja, hogy el fog fogyni a vécépapír, hogy a gyerek a sáros csizmáját a kocsiban hagyta, hogy nincs otthon több keksz, hogy a gyerek mitől nyugszik meg és hogy nem szabad reggel a piros sapkát ráadni, mert akkor hisztirohamot kap. Loren N. Barnes pszichoterapeuta épp ezért egyáltalán nem is lepődött meg az eredményen:

A nők manapság is gyakran mindenki helyett gondolkodnak a családban. Még ha apuka részt is vesz a házimunkában, általában az anyák azok, akiknek emlékezni kell arra, hogy milyen feladatot kell elvégezni vagy mit kell vásárolni. Ez pedig hatalmas felelősség, ami állandó stresszt jelent.

A kutatás vezetői azt javasolják, hogy az anyukák legyenek tudatosabbak és egyszerűen csak játsszanak többet a gyerekeikkel, ha boldogabbak szeretnének lenni. Nagyon egyszerűen hangzik, de persze nem az, hiszen nem lehet csak úgy otthagyni mindent és rohanni legózni, amikor dolog van, intézni kell, szaladgálni kell. Mert ha nem intézzük el, nem végezzük el, akkor meg azért leszünk boldogtalanok. Most aztán már aggódhatunk azon is, hogy nem játszunk eleget a gyerekeinkkel.

A megoldás persze abban rejlik igazából, hogy apa és anya a mentális terheken is osztozzon valamennyire. Ne csak elmenjen a listával apa a boltba, hanem mondjuk írja meg előtte azt a listát. Ne csak összehajtogassa a tiszta ruhát, ha például be is tehetné a szennyest időben, emlékeztetés nélkül a mosógépbe. Esetleg anya helyett néha kitalálhatná apa, mi legyen vacsorára. Ilyen apróságokon múlik az anyukák boldogsága.