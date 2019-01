Nem ért be időben a szülészetre, ezért a kórházi liftben szülte meg kislányát egy 33 éves brit édesanya. Jenna Fosternek férje, Sam Gavin is segített a szülésben, miközben torka szakadtából üvöltött a segítségért. Az eset egészen traumatikus volt mindkettejük számára, de szerencsére semmi baj nem lett a dologból, a kisbaba és az édesanya is komplikációk nélkül megúszta – írja a Mirror.

Az újdonsült apuka elmondása szerint felesége magzatvize hétfő este folyt el. Ekkor azonnal bementek a szülészetre, ahol megvizsgálták Jennát, ám hazaküldték azzal, hogy jöjjön vissza két nap múlva. A házaspár szót fogadott, de egy órával később a fájások egyre gyakoribbá váltak. Jenna és Sam elhatározták, hogy visszamennek a kórházba, ám csak a liftig jutottak, megindult a szülés. Mivel a baba farfekvéses volt, az édesapa pánikba esett, de szerencsére az orvosok egy pillanat múlva már ott is voltak, hogy segítsenek.

A hihetetlen eset a névválasztásban is segített. A szülők Ella-Rae-nek nevezték el a kislányt, amiből az Ella az angol elevator (lift) szóra utal, a Rae pedig a kislány egyik nagyszülőjére.

A JCB worker turned into a midwife to deliver his baby daughter - in a hospital lift. But the amazing delivery did help new parents Sam Gavin and partner Jenna Foster decide on a name for their baby girl. Jenna, 33, was in the advanced stages of labour when he rushed her to the Royal Stoke University Hospital.