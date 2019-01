Ezért halad borzasztó lassan halad a kútba esett spanyol kisfiú kimentése

Rendkívül nehéz körülmények lassítják annak a kétéves spanyol kisfiúnak a mentését, aki nyolc nappal ezelőtt zuhant egy több mint 100 méter mély kútba a dél-spanyolországi Andalúziában.

Ángel García Vidal, a mentés műszaki felelőse azt mondta, a talaj nagyon kemény, ezért nehezen lehet előrehaladni annak az 1,20 méter átmérőjű járatnak a kivájásával, amelyet a kútnyílással párhuzamosan, attól négy-öt méterre kezdtek el ásni.

A tervezett 60 méterből eddig 53 méterrel készültek el, és a szakember előrejelzése szerint kedd hajnalban fejezhetik be a munkálatok ezen szakaszát.

Ezt követően először a járatot ki kell bélelni, hogy biztonságos legyen és ne omoljon be, majd kézi erővel megkezdhetik összenyitni vízszintesen a két egymás mellett haladó járatot.

Ehhez egy speciális fémvázas kapszulában eresztik le a szakképzett bányamentőket, akik az észak-spanyolországi Asztúriából érkeztek a helyszínre.

A mentésben közreműködők többször is elmondták, hogy nem tudnak annyira gyorsan haladni, ahogy szerettek volna. Többször kellett módosítani a mentési terveket a terület egyedi adottságai miatt, és egyre óvatosabban nyilatkoznak azzal kapcsolatban, hogy mikorra érhetik el a kisfiút.

UPDATE: The drilling in #Totalan has reached completion (60 meters). Now the parallel well is being cased (6 hours) and after that the floor of the well will be strengthened (2 - 3 hours). So best case scenario, Tuesday 6:00h the miners can start. #Julen

