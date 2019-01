Lombikkal teherbe esett, majd kiderült, hogy természetes úton ikrei is fogantak

Beata Bienias és férje közel egy évtizede próbálkoztak a teherbeeséssel. A 36 éves brit nő már nagyon közel járt hozzá, hogy feladja álmát, hogy egy nap édesanya lehessen. Tavaly májusban azonban valóságos csoda történt: Beata mesterséges megtermékenyítéssel teherbe esett, az első vizsgálatok során pedig kiderült, hogy néhány nappal korábban természetes úton is megfogant egy ikerpár. Beata így december 13-án hármasikreknek adhatott életet – írja a Mirror.

Az édesanya korábban egészségi állapota miatt nem tudott gyereket vállalni: túlsúlyos volt, amitől policisztás petefészek betegség alakult ki nála. Orvosai tanácsára végül lefogyott – fél év alatt több mint 30 kilót adott le! – így sikerült végül a mesterséges megtermékenyítés. Arra azonban nem számított, hogy eközben természetes úton is terhes lesz.

Szakértők szerint ami vele történt, “közel lehetetlen”, mondhatni csoda. Bármennyire is hihetetlen azonban a történet, az már nagyon is valóságos, hogy most hirtelen három kisbabáról kell gondoskodnia. Beata a Mirrornak felidézte a pillanatot, amikor az orvosok közölték velük az örömhírt. Elmondása szerint az ultrahang-vizsgálatot végző orvos előre közölte vele, ne szomorodjon el, ha elsőre semmit nem látnak majd a monitoron. A vizsgálat után azonban megkérte az apát, hogy üljön le. Ezután közölte, hogy hármasikreik lesznek.

– mondta az újdonsült anyuka.

A mum who struggled to fall pregnant for a decade had TRIPLETS after she conceived one baby through IVF and twins naturally - in the same week. Beata Bienias, 36, had begun to give up hope of ever becoming a mother due to issues with her health including polycystic ovaries, brought on by weighing over 17 stone.