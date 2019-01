Sikeresebbek és gazdagabbak lehetnek a januárban és februárban született babák

Egy új tanulmány szerint az év első két hónapjában született gyerekek jó eséllyel lesznek sikeresebbek és gazdagabbak, mint társaik – írja a LAD Bible.

A The Journal of Social Sciences nevű folyóirat részletesen megvizsgálta, hogy mikor születtek a legnagyobb hírességek, politikusok és tudósok. A tanulmány többek között Jennifer Annistont, Oprah Winfreyt és Cristiano Ronaldót említi, akik mindannyian januári vagy februári babák voltak. A lap egy másik kutatást is idéz, amely szerint a multinacionális vállalatok vezérigazgatóinak 10 százaléka januárban született.

A LAD Bible összeállításában egy olyan kutatást is idéz, amely azzal foglalkozik, hogy apai vagy anyai ágon öröklődik-e az intelligencia. Mint kiderült, az ész anyai örökség: az intelligenciáért az X kromoszóma felel, amelyből a nőknek kettő van, a férfiaknak viszont csak egy.