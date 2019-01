A férfiak szexisták lesznek az első gyerek születése után?

„A gyerek születése után az apák fejében átváltozik az anya státusza dolgozó nőből egy jóval tradicionálisabb nővé, úgy kezdenek gondolni rá, mint gondozóra és háztartásbelire” – nyilatkozta Janeen Baxter ausztrál kutató a tanulmány megjelenése után.

Azaz, amikor anyává válsz, akkor az apa már azt gondolja, hogy a fő feladatod az életben az, hogy támogasd a gyerekeidet és a férjedet.

A University of Queensland kutatásában Baxter a csapatával 1800 friss szülőt vizsgált. Az eredmény szerint az apák gondolkodása tradicionálisabbá válik szülés után, de ez nem azt jelenti, hogy lenéznék a feleségüket, sőt inkább az ellenkezője igaz: az anyaság tiszteletben tartása miatt gondolják úgy, hogy a nemi szerepek határozottabban elkülönülnek szülés után.

A kutatásban résztvevő szülők válaszaiból az derült ki, hogy szülés után a nők többen gondolják azt, hogy egy anya úgy tudja legjobban támogatni a családját, ha dolgozik a gyereknevelés mellett, míg a férfiak alacsonyabb arányban találták ezt jó ötletnek.

Az apák kevésbé értettek egyet azzal, hogy amikor az anya és apa is dolgozik, akkor a gyereknevelést és a háztartást is egyenlő mértékben kell csinálniuk.

Paul Hokemeyer családteraputa szerint fontos, hogy észrevegyék a szülők, amikor ez a változás megtörténik, mert könnyen frusztráló helyzetet teremthet a házasságban: „A szülőknek fel kell osztaniuk egymás között a gyereknevelés körüli feladatokat is, hiszen már bebizonyosodott, hogy az apák szerepe milyen lényeges a gyerek életében. Minél jobban részt vesz az apa a gyerek gondozásában, annál boldogabb, okosabb és szociálisabb lesz a gyermek.”

Hokemeyer szerint a kulcs a kommunikációban van, meg kell beszélni még szülés előtt, hogy kinek mi lesz a feladata és ahhoz tartani magunkat. Azért érdemes erre időt és energiát fordítani, mert a frusztráció gyorsan átcsap aztán dühbe és neheztelésbe, ami alááshatja a kapcsolatot. Egy újszülött szülőjének lenni önmagában is elég kimerítő, nem érdemes még a negatív érzelmekkel is küzdeni közben, ha meg is lehet előzni a bajt.