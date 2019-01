Pár hónapja szült hármas ikreket, csodálatos, ahogy visszanyerte az alakját

Ramie Snodgrass szerencsés alkat. A 35 éves amerikai nő hármas ikrei most kilenc hónaposak, de Snodgrass alakján öt hónappal a szülés után már meg sem látszott a terhesség. Elmondása szerint ehhez arra is szükség volt, hogy a három gyerek miatt rengeteg fizikai munkát végezzen: a gyerekek és a dolgaik emelgetése, a babakocsi tologatása meglehetősen nehéz volt.

Snodgrass korábban is sportos életet élt, a terhesség alatt az egyik legnagyobb félelme az volt, hogy a gyerekek születése miatt jó ideig nem túrázhat majd. Eleinte attól is nagyon félt, hogy három gyereke születik egyszerre, de ma már férjével együtt úgy gondolják, jobb nem is történhetett volna velük.

(StoryTrender)