Tényleg bezárt a Honvédkórház koraszülöttosztálya

Néhány héttel ezelőtt a hvg.hu számolt be róla, hogy orvoshiány miatt december 15-től ideiglenesen bezárják a Honvédkórház Perinatális Intenzív Centrumát (PIC). Ezen az osztályon olyan koraszülött csecsemőket látnak el, akik méhen belüli fejlődési rendellenességekkel, a születés előtti hetekben kialakult fertőzésekkel vagy a születés körüli időszakban fellépő problémákkal jöttek világra.

A hvg.hu akkor azt írta, az elmúlt évben hét szakorvos távozott az osztályról a „megbecsülés hiánya és az alacsony fizetés” miatt, a tervek szerint ugyanakkor csak két hétre zár be az osztály, az osztályvezető szerint ugyanis januárra rendeződik majd a helyzet.

Az ügyben petíció indult, ezt csaknem 22 ezren írták alá. Eközben a Honvédelmi Minisztérium a szavakon lovagolva arról beszélt, hogy az osztály nem zár be, „csak” nem fogadják a veszélyeztetett kismamákat és a koraszülött csecsemőket.

Az RTL Klub Híradója most arról számolt be, hogy időközben tényleg bezárták a részleget, jelenleg egyetlen baba sincs náluk. A csecsemőket a bezárás idejére a Semmelweis Egyetem és a János Kórház fogadja.

Erről a PAF Pozitív Attitűd Formálás – Az emberibb egészségügyért nevű alapítvány vezetője, Mezei Andrea beszélt a csatornának. Az alapítvány több kórházi osztállyal is rendszeres kapcsolatban áll, így a Honvéd PIC-cel is. Elmondása szerint a babák áthelyezése azért veszélyes, mert azokon a helyeken, ahová a koraszülöttek kerültek, most még jobban megterhelik az amúgy is túlterhelt nővéreket. Amikor hirtelen megnövekszik a létszám egy kórházban, az Mezei szerint kapkodáshoz vezet, emellett a zsúfoltság miatt megnő a fertőzésveszély, több lesz a hibalehetőség, és egyébként is kevesebb figyelem jut az egyes babákra.

A Honvédkórház eközben azt közölte, folyamatosan egyeztetnek a tárcával, hogy megoldást találjanak a kapacitáshiányra, és folytatódhasson náluk az ellátás.

Az RTL riportja: