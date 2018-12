Karácsonyi pulcsiba bújnak az újszülöttek is ebben a kórházban

Puha, meleg karácsonyi „csúnya pulóverekbe” öltöztették az újszülötteket a Pittsburghi Egyetem Orvosi Központ Magee Női Kórházában, ahol már 2015 óta bújtatják szezonális ruhácskákba az újszülöttosztályon világra jött babákat.

„Évente 9000 baba születik nálunk, de a szülők számára ez egy élethosszig tartó élmény. Igyekszünk szeretetet hozni az egész család számára” – mondta Jeff Hodges, a betegellátási szolgáltatásokért felelős alelnök és vezető ápoló.

Az újszülöttek ruháiért Caitlin Pechin, az osztály egyik nővére felel immár négy éve, ő kötötte idén is a piros-fehér-zöld színekben pompázó kis ruhakölteményeket. Mindegyik egyedi mintájú, van pingvines, ajándékos, cukorkás. Azért csinálja, hogy örömet szerezzen a kórházban lévő családoknak.

„Nagyon megéri” – mondta a nővér. „Mindenkinek nagyon különleges ez az időszak, és mi ehhez még egy különleges élményt is adunk azzal, hogy felöltöztetjük a gyermeküket.”

