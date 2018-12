Ezt mind megteheted babád immunrendszeréért

Megszületésükkor a kisbabáknak még nincs kifejlett immunrendszerük, mely megvédené egészségüket a rá leselkedő veszélyektől. Ez különösen fontos a téli időszakban, főként azokban a családokban, ahol ráadásul vannak nagyobb testvérek, akik már közösségbe járnak.

A csecsemők immunrendszere még fejletlen?

A csecsemők immunrendszere életük első két évében tud megerősödni annyira, hogy azután megfelelően működjön. De végleges kialakulása 3-4 éves korban tekinthető befejezettnek. A megszületésük utáni első pillanatban éppen ezért olyan fontos a szoptatás, hiszen a védtelen csöppségeket az anyatej, illetve az abban lévő immuntestek óvják. Így a csecsemők immunrendszere folyamatosan fejlődik. Az első 6 hónapban a lehetőség szerinti kizárólagos anyatejes szoptatásnak ezért van nagy jelentősége.

Edzeni kell a csecsemő immunrendszerét?

Pár generációval korábban nem csináltak abból olyan nagy ügyet, ha az étel a földre esett. Lefújta az anya, és a gyerek már ehette is. Valahogy a csecsemők immunrendszere is hasonlóképpen edződik: a kórokozókkal való találkozásra a babák immunrendszere évekkel később is emlékezik, s felveszi velük a harcot. Ha a széltől is óvjuk, nem biztos, hogy jó irányba tereljük a csecsemőnk immunrendszerének fejlődését. Idősebb korban ugyanis bizonyos ételcsoportok első alkalommal akár allergiás reakciót is kiválthatnak. Ebben persze közrejátszhat az antibiotikumok indokolatlan használata is.

Erős bélflóra – erős immunrendszer

A szoptatás az első életév után már veszít jelentőségéből, kisbabánk megfelelő táplálása viszont továbbra is napirenden kell hogy legyen. Fontos, hogy probiotikumokkal, jótékony baktériumokkal megtámogassuk kisebb-nagyobb gyermekünk bélflóráját és immunrendszerét.