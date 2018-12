Hangfelvételekkel biztatta a szomszéd az anyát, hogy ölje meg autista gyermekét

Vérfagyasztó történetről számolt be egy 30 éves brit édesanya, a doncasteri Lauren Lukey. Lukey és élettársa, Scott Milne két gyermeket nevelnek: egy 7 hónapos kisbabát és egy 5 éves kisfiút, Lucast, aki autista, és súlyos tanulási nehézségei vannak. A szülők most a kisfiú életéért aggódnak, miután az egyik szomszédjuk fenyegető hangfelvételekkel terrorizálta őket – írja a The Sun.

Lukey elmondása szerint a dolog november 23-án kezdődött, amikor különös zajokat hallottak átszűrődni a szomszéd lakásból. A szomszédban élő férfi furcsa zajokat, hangfelvételeket játszott le újra és újra, órákon keresztül. A család panaszt tett a zaj miatt, mire a felvételek abbamaradtak. A következő napokban azonban folytatódtak, és egyre ijesztőbbé váltak.

Egy éjszaka aztán a szomszéd férfi üvöltözni kezdett velük a falon keresztül, akkor jöttek rá, miről is szóltak az eddigi hangfelvételek. A szülők felvételt is készítettek erről a rendőrség számára. A felvételen a férfi a következőket kiabálja:

A fiatok őrült. Öljétek meg. Értelmetlen az élete. Értelmetlen. Értitek? Öljétek meg. Jobb lesz neki, jobb lesz nektek, jobb lesz nekem.

A felvételen a férfi arra is buzdítja a szülőket, hogy ha megölték a gyereküket, öljék meg magukat is.

A szülők természetesen azonnal kihívták a rendőröket, akik ki is jöttek, de közölték a családdal, hogy egyelőre nem tehetnek semmit, ugyanis a férfi bármit mondhat a saját lakásában. Csak csendháborításért tehetnek feljelentést, amíg a férfi nem szeg meg más törvényt.

A család azonban ezt elfogadhatatlannak tartja. Rettenetesen félnek, fogalmuk sincs, mire lehet képes a szomszédban élő, minden jel szerint zavart elméjű férfi. Most egy közösségi finanszírozási oldalon arra gyűjtenek, hogy azonnal elköltözhessenek a környékről. Ha te is adakoznál, kattints erre a linkre!