Három egy százalékos alapítvány 2,5 milliárdot gyűjtött. Vajon mire költötték?

A 444 hosszú cikkben mutat be olyan három alapítványt, ami rendkívül eredményesen gyűjtött pénzt egy százalékos felajánlásokból az elmúlt években. Az Országos Állatmentő Alapítvány, a Gyermekmentő Támogató Alapítvány és a Daganatos.hu alapítvány 2007 óta együtt több mint 2,5 milliárd forintot szedett össze egy százalékokból, és további százmilliókat egyéb felajánlásokon keresztül.

A lap azt vizsgálta, mit is csinálnak ezek az alapítványok amellett, hogy remek keresőoptimalizálással a Google első találatai között jelennek meg, ha valaki állatmentőket vagy beteg gyerekeket szeretne támogatni.

Az Országos Állatmentő Alapítvány csobánkai székhelyén például egy kis faház van, mentett állat pedig egy sem. Pedig elvileg itt épült meg a szervezet Ideiglenes Befogadó és Rehabilitációs Központja. Az újságíró itt egyetlen önkéntessel találkozott, aki nem tudott neki tájékoztatást nyújtani az alapítványról. A Gyermekmentő Támogató Alapítvány fonyódi székhelyén pedig egy régóta elhagyatottnak tűnő faház áll. Utóbbi alapítvány 2007 óta 600 millió forintot kapott egy százalékokból.

A két alapítvány postacíme azonos, és kuratóriumi elnökük is ugyanaz, Gombár Györgyi. Gombár egy harmadik alapítvány, a Daganatos.hu alapítója és kuratóriumi tagja is. Ők az elmúlt években minimum 76 millió forintnyi adományból építettek egy nyaralót Balatonfüreden, annak viszont semmi nyoma, hogy itt egyetlen beteg gyerek is nyaralt volna.

A Gyermekmentő Támogató Alapítványt és a Daganatos.hu alapítványt a NAV eltiltotta az egy százalékok gyűjtésétől, később újra engedélyt kaptak erre.

A 444 újságírójának kérdéseire egyik alapítvány sem válaszolt. A teljes cikk számos további részlettel együtt itt olvasható.