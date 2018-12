Elárasztották a sisakos babák Chrissy Teigen Twitter-oldalát – fotók

Chrissy Teigen négy hónappal ezelőtt szülte meg második gyermekét. A kisfiúnál plagiokefáliát, vagyis laposfej-szindrómát állapítottak meg, ami azt jelenti, hogy enyhén deformált a koponyája, ezért egy ideig egy bukósisakhoz hasonló fejfedőt kell hordania, amely idővel korrigálja az elváltozást. Erről posztolt most néhány fényképet közösségi oldalain a modell/séf/tévésztár/anyuka. A képek alá azt írta, nem kell sajnálni a kisfiút, mert hamarosan kutya baja sem lesz, ráadásul nagyon aranyos a kis sisakban.

Ezzel nem tudunk vitatkozni:

Chrissy Teigen Twitter-falát pillanatok alatt elárasztották a támogató kommentek. Mint kiderült, a követői közül többen is hasonló cipőben járnak, ami nem meglepő, hiszen a fent említett szindróma meglehetősen gyakori a babák között. Az anyukák egymás után osztották meg a fotókat sisakot viselő gyerekeikről. Némelyikük egészen elképesztő ötletekkel dobta fel a sisakot! Teigen külön bejegyzésben köszönte meg a képeket.

Is this the official babies with helmets thread? pic.twitter.com/eMEcrzUYVU — Jennifer Smith (@jenamer) 2018. december 3.

Their little cheeks get pushed forward and it’s the cutest. pic.twitter.com/2gLXdtByIo — EMP (@EMckp) 2018. december 3.

They look EXTRA cute in their helmets 😍 pic.twitter.com/z7iuGobagu — Ladena♈Patron🖤 (@ladenapatron) 2018. december 3.

My cutie pie nieces in their animal print helmets! 🥰 pic.twitter.com/N2BXZVfzqv — Paige Alexis (@xopaigelip) 2018. december 3.

My son had a helmet! It went by so quick and his head is gorgeous now! pic.twitter.com/yTNkVCx8fg — Kate (@fraggle5512) 2018. december 3.

My cousin went with an Amelia Earhart theme! pic.twitter.com/bmZq0jSTMs — Maggie (@Phat_Maggie) 2018. december 3.

Had to share my girls' helmet photos - amazing what a little paint and some super cute stickers can do! pic.twitter.com/r38hZa5MeT — Amy Nichols (@amynichols) 2018. december 3.

